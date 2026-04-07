La FIFA actúa tras los insultos racistas en el España - Egipto y abre expediente a la RFEF

El organismo internacional ha tomado cartas en el asunto por los cánticos que tuvieron lugar el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium: "Musulmán el que no bote"

Los insultos racistas que tuvieron lugar en el encuentro que enfrentó a España y Egipto comienzan a tener las primera consecuencias. La FIFA ha entrado de lleno en el caso y ha abierto expediente a la Real Federación Española de Fútbol por los cánticos que se escucharon en Cornellà a lo largo del partido: "Musulmán el que no bote"

De esta manera, la FIFA ha anunciado, a través de un comunicado oficial, que ha decidido actuar contra la RFEF: "La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto". Antes que ello, numerosas voces del fútbol quisieron condenar lo ocurrido en Cornellà.

El RCDE Stadium, ante un posible cierre parcial del estadio

Por un lado, desde el RCDE Stadium quisieron ser firmes tras los primeros cánticos escuchados a lo largo del partido, mandando un mensaje a través de los videomarcadores del estadio del Espanyol: "La legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas". Además, desde megafonía se pidió evitar este tipo de insultos xenófobos.

Además, el RCDE Stadium podría esta sujeto al cierre parcial, así como una multa económica, tal y como recoge el Código Disciplinario de la FIFA: "Se podrán imponer medidas disciplinarias a la federación miembro o al club responsable, aunque la federación miembro o el club en cuestión puedan demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte".

La sanción a la que se enfrenta al Real Federación Española de Fútbol

En este sentido, la RFEF podría enfrentarse a una multa económica o a la obligación de llevar mensajes contra el racismo en próximos encuentros, como ha informado el Diario AS. La FIFA quiere ser tajante en este tema, al igual que lo fue con el caso de Prestianni y Vinicius en el Real Madrid - Benfica, que acabó con la sanción de un partido al futbolista del Benfica por, presuntamente, llamar "mono" al jugador brasileño.

Además, la clave de todo fue que el colegiado recogió los cánticos en el acta del partido, lo que ha provocado que el Comité Disciplinario de la FIFA se haga cargo del caso. Tras ello, diferentes voces como Luis de la Fuente, seleccionador de España, o Rafael Louzán, presidente de la RFEF, condenaron lo ocurrido de manera pública.

Lamine Yamal, protagonista, condenó los hechos en redes sociales

Por su parte, Lamine Yamal, que jugó la primera parte del España - Egipto, se pronunció en redes sociales por lo ocurrido en Cornellà: "Yo soy musulmán. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable".

Sin embargo, Lamine Yamal explica lo siguiente: "Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree".