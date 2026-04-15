Gabriel Jesus no oculta su deseo: "Quiero volver a Palmeiras"

Gabriel Jesus reconoce su deseo de regresar a Palmeiras en el futuro, dejando abierta la puerta a un posible cambio de rumbo

El futuro de Gabriel Jesus empieza a generar dudas en el Arsenal. El delantero brasileño, que ha vivido años importantes en la élite europea, ha reconocido públicamente su deseo de volver a Palmeiras, el club donde inició su carrera y con el que guarda un vínculo emocional muy fuerte.

A sus 29 años, el atacante atraviesa una etapa marcada por la irregularidad y la falta de minutos, en parte condicionada por lesiones que han frenado su progresión en las últimas temporadas.

Un presente condicionado por las lesiones

El paso de Gabriel Jesus por el Arsenal no ha sido sencillo en el último año. Tras superar una grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante meses, el brasileño ha regresado, pero sin lograr recuperar del todo su protagonismo.

En la actual campaña, su participación ha sido limitada, lo que ha generado interrogantes sobre su rol dentro del equipo dirigido por Mikel Arteta. Aun así, el futbolista mantiene el compromiso: quiere ayudar al equipo en la recta final, especialmente en competiciones como la Premier League y la Champions.

El sueño de volver a casa

Más allá del presente, el propio jugador ha dejado claro cuál es su anhelo a medio o largo plazo: regresar a Brasil para vestir de nuevo la camiseta de Palmeiras.

“Mi deseo es volver algún día y ganar más títulos”, ha confesado, dejando patente que ese objetivo sigue muy vivo en su mente. No se trata solo de una opción profesional, sino también de una cuestión emocional, ya que guarda una profunda gratitud hacia el club donde dio sus primeros pasos.

Un pasado que marcó su carrera

Fue en Palmeiras donde Gabriel Jesus comenzó a destacar. Debutó con el primer equipo en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Durante su etapa allí, logró conquistar títulos importantes como la Copa de Brasil y el Brasileirão, este último especialmente significativo tras más de dos décadas de espera para el club.

Su rendimiento llamó la atención del Manchester City, donde dio el salto a Europa en 2017 bajo la dirección de Pep Guardiola. Posteriormente, en 2022, fichó por el Arsenal en busca de un papel más protagonista.

Un futuro abierto entre Europa y Brasil

A pesar de sus declaraciones, Gabriel Jesus tiene contrato con el Arsenal hasta 2027, por lo que su salida no es inmediata. Sin embargo, su situación actual y el cambio de rol dentro del equipo podrían abrir la puerta a nuevos escenarios.

El delantero ha sido vinculado con clubes de la Serie A italiana, lo que sugiere que podría continuar su carrera en Europa antes de plantearse el regreso definitivo a Brasil.

Compromiso presente, mirada al futuro

Por ahora, el brasileño insiste en mantener el foco en su equipo actual: “Mi prioridad es el Arsenal y ayudar en todo lo que necesite el entrenador”. No obstante, también reconoce que al final de la temporada será momento de reflexionar.