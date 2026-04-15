El Villarreal puede ingresar una millonada extra por los éxitos de Sorloth y Baena

El delantero sueco y el internacional español traerán una lluvia de millones sobre La Cerámica si logran alcanzar éxitos importantes en Champions y Copa del Rey con el Atlético de Madrid

Sonríen en Villarreal con cualquier éxito del Atlético de Madrid, por muy ajeno que pudiese parecer. No es para menos, los premios en bonus de dos de los jugadores hoy rojiblancos con pasado amarillo resultan de lo más suculentos gracias a los contratos firmados en su día. Concretamente, Alexander Sorloth y Alex Baena pueden hacer caer una lluvia de millones sobre La Cerámica si levantan copas como colchoneros.

Los éxitos rojiblancos se traducen en millones para el Villarreal. Así de simple. Y el posible ingreso levanta cuanto menos la codicia ya que el premio económico podría llegar a alcanzar hasta 12 millones de euros. No es moco de pavo.

Para poner al aficionado en contexto, hay que remontarse a las operaciones de traspaso del delantero sueco y del internacional español, dos operaciones que el club amarillo negoció en su día con maestría y que ahora podrían suponer un plus importante para la economía del club.

Sorloth puede aportar 6 millones de euros al Villarreal

El 3 de agosto de 2024, el Atlético de Madrid y el Villarreal llegaron a un acuerdo para su traspaso. Firmó un contrato por cuatro temporadas con el club colchonero a cambio de 32 millones de euros más otros 8 en variables, unos extras bastante asequibles por cierto, por lo que se incluían en a modo de cifra redonda en el fichaje: 40 'kilos'.

No obstante, esta operación también contempló otros 2,5 millones de euros en bonus de más difícil ejecución, unas variables que el Atlético se verá obligado a abonar si llegan los títulos, una opción que ahora no es nada improbable. El próximo sábado pueden levantar la Copa del Rey en La Cartuja y se encuentran entre los cuatro aspirantes a levantar la Champions por primera vez en su historia.

Además, si el Atlético vende al futbolista sueco antes de junio de 2026, el 20% de una hipotética plusvalía será para el Villarreal.

Alex Baena, 5 millones más en juego

En el caso de Álex Baena, el Villarreal vendió el jugador al Atlético de Madrid en julio de 2025 por un fijo de 42 millones más unas variables muy realizables y habituales de 8 millones: clasificación europea, participación en un determinado número de partidos, goles, etc. Aparte, se firmaron otros 5 millones de euros más en concepto de títulos y rendimiento, un bonus que ahora está a tiro porque se tienen en cuenta los méritos grupales más importantes y complicados como son las finales y los títulos.

De hecho, la operación se cifró en un total de 45 millones de euros.

Si el Atlético gana títulos llueven los millones

De esta forma, el Villarreal tendría ya ganados gran parte de los 16 millones de euros en concepto de variables sencillas: el equipo estará en Champions el próximo curso y ambos jugadores, aunque normalmente suplentes, tienen una participación constante en el equipo del 'Cholo' Simeone.

A esta cifra se puede sumar un millón más por jugador si el Atlético es campeón de Copa del Rey -juega la final este sábado en La Cartuja contra la Real Sociedad-, dos millones más por cada uno si son capaces de llegar a la final de la Champions League (ya están en semifinales) y tres más si el Atlético es capaz de levantar la 'Orejona' por primera vez en su historia. La suma de todos estos premios, sumando los bonus de Sorloth y Baena, traerían unos 12 millones en ganancias extras a La Cerámica.