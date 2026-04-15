Fede Viñas habla de su futuro en el Oviedo tras salir el interés del Celta

El delantero tiene contrato con Club León, y Grupo Pachuca, hasta el 31 de diciembre de 2027. Su continuidad en el equipo asturiano está condicionado a la permanencia en Primera división. En caso de que no se produzca eso no le van a faltar ofertas al uruguayo de 27 años que está en un gran momento de forma

Fede Viñas es uno de los hombres del momento en el fútbol español después de que el delantero esté atravesando un gran momento de forma que permite que el equipo asturiano pueda soñar con la permanencia en Primera división. El uruguayo ya ha marcado 9 goles en lo que va de temporada y su rendimiento está siendo tan bueno que no son pocos los clubes que están pendientes de su situación contractual la cual depende de Grupo Pachuca. El RC Celta se ha interesado en ficharlo, pero de momento no hay nada tal y como ha dicho el propio Fede Viñas.

Fede Viñas ha pisado el freno sobre los rumores que ha surgido en las últimas horas acerca de su futuro. El delantero está centrado en el Real Oviedo en esta temporada y no quiere saber nada de nadie. "No hemos hablado de nada, ni de una renovación ni de un traspaso. Sólo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia del Real Oviedo. Ha sido una temporada de muchos obstáculos, pero ahora la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros".

La situación contractual de Fede Viñas

Fede Viñas, de 27 años, está cedido hasta el final de esta temporada en el Real Oviedo por el Grupo Pachuca. Este fondo es dueño de Club León, con quien tiene contrato el delantero hasta el 31 de diciembre de 2027, y también lo es del Real Oviedo lo cual facilitó la operación en el pasado. Por tanto, la estructura mexicano no tiene necesidad de traspasar al jugador y si lo hace lo hará por una buena cantidad de dinero.

Debido a la explosión futbolística del uruguayo, no son pocos los equipos que están interesados en fichar a Fede Viñas. Uno de ellos es el RC Celta que quiere rejuvenecer un poco esa posición debido a que ya cuenta con Iago Aspas y Borja Iglesias quienes son veteranos y la temporada que viene tendrán un año más.

El buen rendimiento de Fede Viñas

Fede Viñas está siendo una de las sensaciones del fútbol en esta recta final de temporada. El uruguayo está liderando la reacción del Real Oviedo quien ahora ve posible conseguir la permanencia en Primera división cuando hace solo unas semanas parecía muy complicado.

A pesar de los elogios, y de su buen rendimiento, Fede Viñas ha mantenido los pies en el suelo y ha reflexionado sobre su progresión desde que llegó a España. "La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda la temporada pasada y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide el fútbol español".