El Celta se mueve para reforzar la posición de delantero: gusta Fede Viñas

La dirección deportiva que lidera Marco Garcés ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en la que se pretende tener un mejor equipo. Una de las posiciones a mejorar es la de delantero debido a que Borja Iglesias e Iago Aspas tendrán un año más y ya son veteranos

El RC Celta ya está manos a la obra en cuanto a la planificación de la próxima temporada en donde una de las posiciones a reforzar es la de delantero centro. La dirección deportiva que lidera Marco Garcés quiere rejuvenecer un poco una demarcación en la que se cuenta con Borja Iglesias, Pablo Durán e Iago Aspas, pendiente este último de que se confirme su renovación por una campaña más. Uno de los futbolistas que más gustan es Fede Viñas, delantero que esta temporada está jugando en el Real Oviedo pero cuyo fichaje no es sencillo.

El RC Celta sigue de cerca a Fede Viñas

El RC Celta lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución del delantero del Real Oviedo Fede Viñas según ha informado Radio Galega. A sus 27 años, el delantero uruguayo está firmando una gran temporada ya que suma 9 goles en los 27 partidos de LaLiga que ha disputado hasta el momento.

La operación, sin embargo, no sería nada fácil ya que la situación contractual de Fede Viñas obliga a negociar. Y es que el posible descenso a Segunda división del Real Oviedo no debe producir ninguna facilidad para el fichaje del delantero ya que Fede Viñas está cedido por Club León de México en el equipo asturiano hasta el final de temporada.

De hecho, Fede Viñas pertenece al Grupo Pachuca y tiene contrato con el club mexicano hasta el 31 de diciembre de 2027. Su buena temporada, en la que se está revalorizando en el fútbol europeo, hace que este grupo inversor no vaya a malvender a un delantero que actualmente está tasado en 4 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt.

Hay que señalar que la dirección deportiva del Real Oviedo, que forma parte del Grupo Pachuca, desveló que se han rechazado ofertas por Fede Viñas en el pasado mercado de invierno, lanzando así un aviso a navegantes para todos aquellos equipos que quieran fichar al delantero uruguayo. "Durante el mercado se recibieron dos ofertas importantes por dos jugadores que la propiedad decidió dejar aquí. Fue por Fede Viñas y Hassan, que entre las dos ofertas sumaban un monto de 17 millones de euros. Jesús Martínez decidió que no siguiera ninguna negociación avanzando ni ninguna conversación porque no fue su deseo vender a ninguno de los dos jugadores", afirmó Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo.

Como curiosidad, hay que señalar que Fede Viñas ha dejado una grata impresión en el partido que han disputado el RC Celta y el Real Oviedo, ya que el delantero uruguayo ha marcado dos goles en el 0-3 a favor del club asturiano.