El médico de Suecia apunta a que Starfelt podría estar en el Mundial

"Estamos trabajando para asegurarnos de que esté disponible", señala Jonas Werner, galeno del combinado nórdico con el que se encuentra concentrado el defensor del Celta de Vigo

Carl Starfelt apura para estar definitivamente con la selección de Suecia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio. Concentrado desde el miércoles con el combinado sueco, las noticias que llegan desde la concentración apunta a que el defensor del Celta de Vigo podría estar disponible para la cita mundialista.

Así lo ha explicado Jonas Werner, médico de la selección de Suecia. "Estamos trabajando para asegurarnos de que esté disponible para el estreno del Mundial", ha asegurado en Fotbolldirekt donde ha continuado: "Hace un mes tenía muchos más síntomas y en las últimas semanas ha mejorado rápidamente, lo que nos hace pensar que las cosas pintan bien ahora mismo".

Comunicación del médico de Suecia con el Celta de Vigo

Jonas Werner ha repasado el historial de Starfelt en las últimas fechas: "Carl tiene una historia de la espalda, así que no es realmente un problema nuevo. Empeoró después de la repesca con la selección pero los informes que recibimos de España indican que respondió bien a la rehabilitación, especialmente en las últimas semanas y eso es lo que te hace sentir que se ve positivo en este momento".

El tiempo apremia y la decisión definitiva debe conocerse como mucho este sábado, fecha en la que se tienen que entregar las listas de 26 jugadores de cada una de las selecciones de manera definitiva. Starfelt trabaja con la selección de Suecia mirando a una cita siempre tan especial como un Mundial.

Starfelt, lesionado en marzo

La lesión de Starfelt se produjo en el pasado mes de marzo, precisamente en las eliminatorias de repesca para el Mundial. Problemas en la espalda impidieron que el jugador, uno de los más habituales en los esquemas defensivos de Claudio Giráldez, pudiera seguir jugando el final de temporada con el Celta de Vigo.

El defensor sufrió una hernia discal L5-S1, que incluso fue revisada por un médico especialista externo, el neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en la materia. Starfelt ha seguido un tratamiento conservador durante todo este período, aunque se barajó la posibilidad de que tuviera que pasar por el quirófano si finalmente no mejoraba de los problemas de espalda.

Ahora la evolución es positiva y Starfelt podría estar en los 26 de Suecia para el Mundial, esquivando la operación. Después de ocho años, los nórdicos vuelven a un Mundial y el celtiña no se lo quiere perder. Túnez, el 15 de junio, será el primer rival en el campeonato. Luego Países Bajos y Japón esperan en la primera fase.