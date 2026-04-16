El Atlético de Madrid espera al Arsenal con un antecedente para olvidar

Simeone y Arteta volverán a verse las caras tras el 4-0 que el Arsenal le endosó este curso al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid, tras derrotar al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, se medirá a uno de los favoritos a alzarse con el título, el Arsenal. Los londinenses hicieron bueno el 0-1 de la ida ante el Sporting de Portugal y, con un soso 0-0, en el Emirates Stadium, sellan el pase a las semifinales de la máxima competición europea. Ambos equipos ya se han visto las caras esta temporada. En el duelo de la fase de la liguilla, el Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid en un antecedente que los rojiblancos tienen muy presentes de cara al duelo de semifinales.´

El Arsenal se aferra al 4-0 y el Atlético de Madrid busca aprender de los errores

El Arsenal, que eliminó este miércoles al Sporting de Portugal con un 0-0 en casa tras el 0-1 de la ida fuera, será el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, con la ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo en el estadio Emirates de Londres. Su último precedente corresponde a esta misma edición del máximo torneo continental, en la fase liga, cuando el conjunto inglés goleó por 4-0 al español el pasado 21 de octubre, con los tantos concentrados en apenas trece minutos, por medio de Gabriel Magalhaes (1-0, m. 57), Gabriel Martinelli (2-0, m. 64) y Viktor Gyokeres, con doblete en el 67 y el 70. El Arsenal, líder de la liga inglesa, quedó en la primera posición de la fase liga del máximo torneo europeo, en el que se mantiene invicto, con 12 partidos, 10 victorias, dos empates, 27 goles a favor y 5 en contra. Los del norte de Londres tendrán a su favor el 'factor cancha' ya que la vuelta se jugará en el Emirates Stadium.

Arteta ve la eliminatoria ante el Atlético de Madrid "muy abierta"

Por otro lado, Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó que la eliminatoria ante el Atlético de Madrid de semifinales de la Champions League estará "muy abierta" después de haber conseguido el pase a la penúltima ronda tras eliminar al Sporting de Portugal. "Estamos muy ilusionados de volver a Madrid. La eliminatoria está muy abierta para los dos equipos. Tendremos que ganarla minuto a minuto y esperemos que caiga de nuestro lado. Lo que ha hecho Diego (Simeone) con el equipo es muy importante", expresó el entrenador español a pregunta de EFE tras el encuentro que terminó con 0-0, pero que la victoria en Portugal propició el pase de los ingleses. "Del Atlético de Madrid-Barcelona cogí muchas cosas y también cogeremos del partido de fase de grupos. Compiten muy bien y nos tenemos que preparar bien", agregó el entrenador español del Arsenal.