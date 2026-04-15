Laporta anuncia medidas contra la UEFA por lo sucedido en el Atlético de Madrid - Barcelona: "Es intolerable lo que nos han hecho"

El directivo, que volvió a ser elegido presidente desde el próximo mes de julio, ha cargado duramente por las decisiones arbitrales del choque ayer en el Metropolitano de UEFA Champions League, señalando a Clément Turpin, colegiado del encuentro entre los de Hansi Flick y los de Simeone y destacando que presentarán "una queja y pediremos más explicaciones"

Joan Laporta ha hablado sobre el Atlético de Madrid - Barcelona que tuvo lugar ayer en el Metropolitano. El presidente electo de la entidad azulgrana ha cargado duramente por la actuación de Clément Turpin en el choque de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, el directivo ha calificado como "intolerable" el trato que recibió el equipo de Hansi Flick, de nuevo eliminado de la Copa de Europa.

Clément Turpin no tuvo una noche fácil en el Metropolitano. El colegiado francés está en el centro de la polémica por sus decisiones arbitrales. Una de ellas, la expulsión de Eric García en la segunda parte, que terminó decantando la balanza a favor del Atlético de Madrid. Además, la dura entrada de Musso o Fermín ha sido comentada por Joan Laporta, pidiendo algo más para el portero argentino del conjunto de Simeone.

Joan Laporta, sin pelos en la lengua por la actuación de Clément Turpin en el Metropolitano

Joan Laporta ha acudido a la pista del Real Club de Tenis Barcelona, para presenciar un partido del Trofeo Conde de Godó. En este sentido, el presidente electo de la entidad azulgrana atendió a los medios de comunicación para valorar la actuación de Clément Turpin en el encuentro del pasado martes en el Metropolitano: "Quiero felicitar al Atético de Madrid por el pase a semifinales pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza".

Además, Joan Laporta siguió comentando sus sensaciones con un visible enfado por lo ocurrido en el Atlético de Madrid - Barcelona del Metropolitano: "Es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla porque Giuliano no tenía la pelota controlada. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar por una roja que nos perjudicó mucho".

Laporta anuncia que presentará una queja a la UEFA

Joan Laporta destacó otras acciones concretas, como la tarjeta roja de Eric García, el gol anulado a Ferran Torres o la entrada de Musso sobre Fermín, entre otras: "Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta más de lo mismo. Koundé podía llegar perfectamente a la pelota, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar otra vez. El gol de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti, la agresión a Fermín es intolerable. Le han abierto la parte del labio. Ni tarjeta. No es admisible".

Por ello, Joan Laporta anunció que presentarán "una queja y pediremos más explicaciones. Ahora estamos pidiendo explicaciones de por qué no era admisible esa queja. Volveremos a enviar otra queja porque lo que no es admisible es lo que nos volvieron a hacer ayer. Unas decisiones que nos han perjudicado claramente". Las declaraciones del directivo azulgrana se suman a las quejas de otros futbolistas como Raphinha.

El Barcelona muestra claramente su enfado tras la eliminación en la Champions League

Raphinha fue uno de los futbolistas que se quejaron públicamente al término del encuentro, cargando también contra un Clément Turpin que está en el foco del Barcelona por su actuación en el día de ayer en el Metropolitano. Otro de ellos, fue Gavi, que habló sobre el codazo a Ruggeri y la tarjeta roja a Eric García. El centrocampista de 21 años, que volvió a ser titular, recalcó que su acción con el defensa del Atlético de Madrid pudo incluso no haber sido ni amarilla.

Hansi Flick fue bastante claro, en la rueda de prensa posterior al partido, apuntando que "han sido pequeños errores los que han decidido la eliminatoria. El equipo lo ha dado todo, pero no ha sido suficiente". De esta manera, el Barcelona lo volverá a intentar en la próxima edición de la UEFA Champions League, en una competición que se le resiste al club azulgrana desde 2015, cuando se proclamaron campeones en Berlín, logrando su quinta Copa de Europa.