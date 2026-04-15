Gavi habla claro sobre la expulsión de Eric García y el codazo a Ruggeri en el Atlético de Madrid - Barcelona

El centrocampista del Barcelona, que disputó hasta 81 minutos en la eliminación en Champions League, valoró dos de las acciones polémicas del partido en el Metropolitano, como la tarjeta roja al central catalán y la falta sobre el defensa colchonero

Gavi volvió a ser titular por segundo partido consecutivo. El jugador de 21 años entró en el once inicial, sobre todo ante la ausencia de Marc Bernal y la decisión tomada de Hansi Flick de dejar a Frenkie de Jong en el banquillo. En este sentido, el centrocampista estuvo en el foco por un codazo sobre Ruggeri en el minuto 69, que provocó la entrada de las asistencias médicas.

Además, otra de las acciones polémicas del Atlético de Madrid - Barcelona fue la tarjeta roja que vio Eric García en el 79', por cortar un ataque de Sorloth, que se quedaba solo ante la meta de Joan García. Por ello, Gavi quiso analizar, ante los micrófonos de Movistar+, sus sensaciones tras el partido y la jugada que terminó siendo decisiva a favor de los de Simeone.

Gavi, un refuerzo de lujo para el Barcelona y Hansi Flick

El regreso de Gavi supone una gran noticia tanto para el Barcelona como para el propio Hansi Flick y el futbolista. Su segunda titularidad, como la de ayer en la eliminación azulgrana de Champions en el Metropolitano, confirmaron el estado de forma de un jugador que apunta a hacerse un hueco en el once titular, pese a la dura competencia que existe en el centro del campo azulgrana.

Además, la vuelta de Gavi, que ya ha tenido minutos en los últimos cuatro encuentros del Barcelona, provoca que Luis de la Fuente tenga una nueva opción de cara a la importante lista del Mundial de 2026. El centrocampista de 21 años sigue con la puesta a punto y teniendo cada vez más ritmo para ser una posibilidad real para el técnico de 'La Roja', que deberá tomar una decisión determinante con los futbolistas elegidos.

Hansi Flick destaca las claves de Gavi en el terreno de juego

En la previa del partido, Hansi Flick no dudó en elogiar a Gavi, que tan solo ha disputado siete partidos entre LaLiga EA Sports y UEFA Champions League: "Gavi va a jugar porque Marc Bernal no está disponible y estoy seguro de que lo va a hacer bien. Su carácter, su agresividad en el uno cotra uno, que es lo que necesitamos porque queremos estar en la próxima ronda".

Sin embargo, Gavi estuvo muy cerca de ver la tarjeta roja en el encuentro que tuvo lugar en el día de ayer ante el Atlético de Madrid. El jugador del Barcelona fue criticado por su codazo sobre Ruggeri en el minuto 69. El defensa del equipo de Simeone, tras la acción, tuvo que ser atendido rápidamente por las asistencias sanitarias, ya que comenzó a sangrar instantáneamente. No obstante, no tuvo problemas para seguir el partido.

Gavi, sobre la tarjeta roja de Eric García y la acción con Ruggeri

De esta manera, Gavi comentó sus sensaciones, en Movistar+, sobre la eliminación en Champions League ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: "Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota y ya está". Sobre la acción con Ruggeri, el centrocampista del Barcelona afirmó que "el codazo mío era amarilla... o ni amarilla".

Por último, Gavi habló de una de las jugadas que pudo decidir el partido, como fue la tarjeta roja de Eric García en el minuto 79, sobre la que también quiso hablar Raphinha: "Y la expulsión de Eric...Estaba ahí Jules (Koundé) al lado. Puede pitar roja y puede no pitarla. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?". Hansi Flick, tras ello, dio entrada a Frenkie de Jong, Araujo y Roony, con el objetivo de lograr el gol que diera opción a jugar la prórroga.