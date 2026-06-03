Jordi Alba revela el entrenador que cambió su carrera antes de triunfar en el Barcelona

El exlateral español ha hablado de su reconversión con Unai Emery en el Valencia CF y su experiencia como azulgrana, además de hablar de nombres propios como Leo Messi, Lamine Yamal o Luis Enrique

Jordi Alba ha vuelto a situarse en el foco mediático tras su paso por El Camino de Mario, donde repasó algunos de los episodios más importantes de su carrera. El exjugador del Valencia CF habló de Unai Emery, Luis Enrique, Leo Messi, Lamine Yamal, su fichaje por el FC Barcelona y su salida rumbo al Inter Miami.

El lateral dejó varias frases potentes, pero una destaca por encima del resto: su carrera cambió por completo cuando Emery decidió reconvertirlo. Alba jugaba de extremo y no aceptó bien al principio pasar al lateral, aunque con el tiempo entendió que ahí empezó su salto definitivo.

Jordi Alba señala a Unai Emery como clave de su carrera

Jordi Alba no tuvo dudas al elegir al entrenador que más condicionó su trayectoria. Antes de convertirse en uno de los laterales izquierdos más importantes del fútbol europeo, el catalán era extremo. El cambio llegó de la mano de Unai Emery, durante su etapa en el Valencia.

“La carrera que he tenido es gracias a Emery. Yo jugaba de extremo y fue Unai el que me reconvirtió”, recordó Alba.

El exazulgrana reconoció que, de inicio, no recibió bien aquella decisión: “Al principio no me tomaba bien jugar de lateral. Emery es top. En todos los equipos en los que está saca lo mejor de sus jugadores”.

El Barça siempre fue su prioridad pese al interés del Chelsea

Alba también recordó cómo se gestó su regreso al Barcelona en 2012. El fichaje se cerró en un momento muy especial: justo antes de la final de la Eurocopa, en la que España acabaría goleando a Italia con un gol suyo incluido.

El lateral contó que no solo el club azulgrana estuvo interesado en él. También apareció el Chelsea, pero Alba tenía claro cuál era su destino: “También me quiso el Chelsea, pero mi prioridad era el Barça”.

Luis Enrique, el técnico que mejor gestionó al vestuario

Otro de los nombres propios de la entrevista fue Luis Enrique. Jordi Alba se deshizo en elogios hacia el entrenador asturiano, con quien coincidió en el Barça y en la Selección española: “Luis Enrique es el mejor”.

El exlateral destacó especialmente su capacidad para gestionar grupos, una virtud que considera más difícil que cualquier decisión táctica: “Hace que todos vayan a una, los que juegan y los que no, y eso es lo más difícil. Te alegras por el compañero, por el equipo. Eso no todo el mundo lo consigue”.

También subrayó su exigencia y su falta de concesiones a las estrellas del equipo. “Si no haces lo que él dice, va otro. Le da igual los nombres, lo que hayas hecho en el fútbol”, explicó.

La salida al Inter Miami y una llamada inesperada

El final de su etapa en el Barcelona también tuvo una parte dolorosa. Jordi Alba explicó que, poco antes del cierre de mercado, el club le comunicó que debía salir cedido al Inter Miami, una situación que le sorprendió por completo.

“Quedaba un día para el cierre de mercado y me dijeron que me tenía que ir cedido al Inter Miami. Sin previo aviso, con los niños apuntados al colegio... fue un momento duro”, explicó.

Finalmente, el lateral rescindió su contrato con el Barça sin tener cerrado otro destino. Más tarde, durante unas vacaciones en Ibiza con Sergio Busquets, se reunió con Jorge Mas, propietario del Inter Miami, y la operación se encaminó rápido. “Ahí de Messi aún no sabíamos nada”, recordó.

Messi, Lamine Yamal y una comparación que Jordi Alba no compra

Alba también habló de una de las comparaciones más repetidas del fútbol actual: Lamine Yamal y Leo Messi. El exazulgrana elogió al joven talento del Barça, pero dejó claro que el argentino está en otro nivel histórico.

“Lamine está haciendo una gran carrera, pero creo que no se puede comparar a Messi con nadie. Es el mejor de la historia”, sentenciaba. Aun así, no escatimó elogios para el extremo azulgrana. “Dicho esto, Lamine es un espectáculo”, añadió.

La entrevista deja a un Jordi Alba más reflexivo que polémico. Habló de entrenadores, salidas difíciles y compañeros. Pero, sobre todo, dejó una idea central: su carrera no se entiende sin la decisión de Emery de cambiarle de posición.