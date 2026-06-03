La lista de los ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a la que se suma Leo Messi

Leo Messi añade el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a una carrera irrepetible: el argentino, que brilla en el Inter Miami y apunta a su sexto Mundial, recibe un reconocimiento que ya han ganado otras estrellas como Carolina Marín, Carlos Sainz, Pau y Marc Gasol o Rafa Nadal

Leo Messi ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El argentino suma un trofeo más a sus vitrinas y sucede, de esta manera, a Serena Williams, que fue galardonada el año pasado. El futbolista de Inter Miami se une a una larga lista de deportistas que han ganado este premio, como han sido anteriormente también Carolina Marín, Carlos Sainz, Pau y Marc Gasol o Rafa Nadal, entre otros.

El jurado encargado de entregar este premio ha elegido a Leo Messi, al que destacan por "ejemplar comportamiento dentro del campo". El argentino sigue haciendo historia en el fútbol, actualmente en el Inter Miami, y a las puertas de disputar su sexto Mundial con Argentina, ampliando su legado en la selección y con la posibilidad de lograr su segunda Copa del Mundo tras la lograda en Qatar en 2022.

Messi, elegido por "talento deslumbrante": El Princesa de Asturias ensalza su legado y su humanidad

Teresa Perales, que preside el jurado del Premio Princesa de Asturias del Deporte, ha compartido la explicación y los motivos de su elección con Leo Messi: "El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Además, el jurado añade que "Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo". El argentino suma un nuevo título para un palmarés en el que destacan sin duda los ocho balones de Oro o el Mundial logrado en 2022.

Leo Messi, un palmarés de otro planeta: del Mundial a la MLS, coronado por el Princesa de Asturias

Leo Messi, lesionado actualmente, puede presumir de haber conseguido una serie de títulos al alcance de muy pocos. El jugador del Inter de Miami cuenta además con cuatro UEFA Champions League, tres Mundiales de Clubes, diez Ligas en España, siete Copas del Rey, tres Supercopas de Europa u ocho Supercopas de España. Sin embargto, en su etapa en el PSG consiguió dos ligas y una Copa.

Tras su etapa en París, Leo Messi, que compró el Cornellà, despertó la ilusión en Estados Unidos fichando por el Inter Miami, dónde ha levantado una MLS, una Copa y una Supporters Shield. Su palmarés no queda ahí, ya que con Argentina logró el ansiado Mundial, con la conquista en Qatar en 2022, además de haber conseguido dos Copas América. El Premio Princesa de los Deportes se suma también al Laureus, que reconoce al mejor deportista del año.

La lista de los galardonados en el Princesa Asturias del Deporte

2026 Lionel Messi (fútbol)

2025 Serena Williams (tenis)

2024 Carolina Marín (bádminton)

2023 Eliud Kipchoge (atletismo)

2022 Equipo olímpico de refugiados

2021 Teresa Perales (natación)

2020 Carlos Sainz (automovilismo)

2019 Lindsey Vonn (esquí)

2018 Messner y Wielicki (montañismo)

2017 All Blacks (rugby)

2016 Javier Gómez Noya (triatlón)

2015 Pau y Marc Gasol (baloncesto)

2014 Maratón de Nueva York

2013 Chema Olazábal (golf)

2012 Casillas y Xavi (fútbol)

2011 Haile Gebrselassie (atletismo)

2010 Selección Española de Fútbol

2009 Yelena Isinbayeva (atletismo)

2008 Rafa Nadal (tenis)

2007 Michael Schumacher (F1)

2006 Selección Española de Baloncesto

2005 Fernando Alonso (F1)

2004 Hicham el Guerrouj (atletismo)

2003 Tour de Francia (ciclismo)

2002 Selección brasileña de fútbol

2001 Manel Estiarte (waterpolo)

2000 Lance Armstrong (ciclismo)

1999 Steffi Graf (tenis)

1998 Arantxa S. Vicario (tenis)

1997 Equipo Español de Maratón

1996 Carl Lewis (atletismo)

1995 Hassiba Boulmerka (atletismo)

1994 Martina Navratilova (tenis)

1993 Javier Sotomayor (atletismo)

1992 Miguel Induráin (ciclismo)

1991 Sergey Bubka (atletismo)

1990 Sito Pons (motociclismo)

1989 Severiano Ballesteros (golf)

1988 Juan Antonio Samaranch (olimpismo)