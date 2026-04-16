Messi compra el UE Cornellà y revoluciona el fútbol catalán actual

El astro argentino adquiere el club del Baix Llobregat en Tercera RFEF, refuerza su vínculo con Catalunya y lanza un proyecto centrado en cantera, inversión y crecimiento competitivo

Leo Messi ha confirmado la compra de la UE Cornellà, convirtiéndose en nuevo propietario del club catalán que compite en Tercera RFEF. El anuncio se ha hecho oficial este jueves mediante un comunicado, marcando un movimiento inesperado en el fútbol español.

La operación sitúa al jugador argentino en el centro del foco mediático y abre una nueva etapa para la entidad del Baix Llobregat, que actualmente pelea por el ascenso y podría iniciar un crecimiento deportivo e institucional bajo su liderazgo.

La compra del Cornellà refuerza el vínculo de Messi con Catalunya

La adquisición del club supone un paso más en la relación entre Messi y Catalunya, territorio donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. El futbolista apuesta ahora por un proyecto local con proyección internacional.

El propio comunicado destaca esa conexión: “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del talento local”, subrayando el componente emocional de la decisión.

El Cornellà, un club histórico con una cantera reconocida en el fútbol español

Fundado en 1951, el Cornellà se ha consolidado como una de las entidades más respetadas del fútbol formativo en España. Su estructura de cantera ha sido clave en su crecimiento durante las últimas décadas.

Por sus categorías inferiores han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite, como David Raya, Jordi Alba o Javi Puado, lo que refuerza su identidad como club formador.

Este modelo es uno de los principales atractivos para Messi, que ha mostrado en múltiples ocasiones su interés por el desarrollo del talento joven.

Un proyecto deportivo con ambición y crecimiento a medio plazo

La llegada del argentino no se limita a una inversión puntual. El plan contempla una transformación progresiva del club en diferentes áreas, desde la estructura deportiva hasta la institucional.

El objetivo es consolidar al Cornellà como una entidad competitiva dentro del fútbol nacional, manteniendo su identidad y potenciando sus recursos. La situación actual del equipo, en puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF, ofrece un punto de partida favorable para iniciar esta nueva etapa.

Messi sigue el camino de otros futbolistas inversores en clubes

La operación se enmarca en una tendencia cada vez más habitual en el fútbol, donde jugadores o exjugadores adquieren clubes como parte de su estrategia a largo plazo.

Casos como el de Gerard Piqué con el FC Andorra o inversiones recientes en otros equipos reflejan este cambio de rol dentro del deporte, donde la figura del futbolista trasciende el terreno de juego.

Entrenamiento del UE Cornellà / UE Cornellà

Impacto inmediato en el mercado y en el fútbol catalán

El movimiento ha generado un fuerte impacto tanto a nivel mediático como deportivo. La llegada de Messi puede atraer inversión, visibilidad y talento al club, modificando su posición dentro del fútbol catalán.

Además, su figura puede actuar como catalizador para el crecimiento del proyecto, tanto en el ámbito deportivo como en el institucional, aumentando el interés de patrocinadores y seguidores.

La compra del Cornellà marca un punto de inflexión en la trayectoria del club y abre un escenario de crecimiento que podría cambiar su papel en el fútbol español en los próximos años.