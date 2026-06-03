José Antonio, padre de Iniesta: "Ha tenido mucha presión desde muy joven"

El padre de Andrés Iniesta revive el sufrimiento de los inicios del exjugador de Fuentealbilla, destacando una historia de presión, decisiones duras y un carácter forjado en silencio: "Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo"

Andrés Iniesta está siendo noticia en los últimos días por su último movimiento en los banquillos. El exfutbolista se ha convertido en nuevo entrenador del Gulf United, que milita en la Primera División de Dubái. Sin embargo, para llegar hasta allí, el camino no fue nada fácil para el de Fuentealbilla. En una entrevista, su padre, José Antonio, recuerda cómo fueron los comienzos para un exjugador que hizo historia en el fútbol.

En este sentido, José Antonio confiesa que "su madre sufrió más que yo", refiriéndose a Andrés Iniesta, apuntando al mismo tiempo que él no lo obligó nunca en alguna de la decisiones que tomó el ahora entrenador del Gulf United. El de Fuentealbilla, además, llegó a explicar que "mi padre me dijo que el tren solo pasa una vez", hablando del hecho de dejar su pueblo natal y mudarse a Barcelona para comenzar una nueva etapa en el club culé.

El padre de Iniesta revela el calvario en los comienzos de su hijo: "Su madre sufrió más que yo"

José Antonio, en un reportaje que realizó Revista Barça, confiesa cómo vivía el sufrimiento en los comienzos de Andrés Iniesta, destacando el papel de su madre: "Su madre sufrió más que yo, porque yo lo compensaba con el fútbol, pero su madre lo veía como madre. Ella nunca tuvo un no, y podría haberlo hecho. Todas las decisiones que tomé se hicieron porque tuve una mujer a mi lado, y él a una madre, que nos apoyó siempre. Pero yo no lo obligué nunca".

Por su parte, Andrés Iniesta, como siempre tajante en sus afirmaciones, confesó que "mi padre me dijo que el tren solo pasa una vez. Después de hablar mucho con él, sabía que lo que me pudiera decir mi padre era lo mejor para mí. Esto siempre lo he tenido claro. Incluso con 12 años".

El padre de Iniesta destaca el carácter de su hijo: "Aún es reservado"

Además, José Antonio describío a Iniesta, nuevo entrenador del Gulf United, personalmente: "Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo, y ahora aún es reservado, hablando lo que toca y cuando toca, y eso es lo que no sabemos hacer otros".

Más allá de eso, el padre de Andrés Iniesta se muestra orgulloso del carácter que ha acompañado a su hijo durante los últimos años, en una carrera de leyenda, tanto en el Barcelona como con la selección española principalmente: "En el fútbol lo haces mejor, lo haces regular o no gustas tanto. Pero lo que no pasará nunca, lo que le quedará toda la vida que tiene por delante, es lo que lleva dentro. Lo que te queda es que tienes un buen hijo".

El padre de Iniesta destapa la carga oculta: presión desde niño y el oxígeno del Mundial de 2010

Su larga carrera en el Barcelona, dónde estuvo un total de 16 temporadas en el primer equipo, le ha llevado a estar en el principal foco mediático muchos años, por lo que el padre de Iniesta confiesa que "ha tenido mucha presión desde muy joven, le repercuten los problemas de todo el mundo y no lo saca por no hacernos sufrir. Hay que sacar todo el veneno, que al final el veneno te mata".

Además, José Antonio valoró el Mundial de 2010 como un punto de inflexión para Andrés Iniesta, decisivo con su gol a Holanda en la gran final del torneo de selecciones. Su celebración con el recuerdo de Dani Jarque pasó a la historia: "Él estaba jodido, pero nos daba ánimos a nosotros. El verano siguiente llegó al Mundial y le cambió todo. Le alivió, le dio oxígeno, explotó allí jugando, disfrutando, y luego vino el éxito".