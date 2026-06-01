Andrés Iniesta inicia su carrera como entrenador en Dubái con el Gulf United

El exfutbolista del FC Barcelona acepta el reto de dirigir al club emiratí tras obtener la licencia de entrenador por la FIFA y apuesta por la formación de jóvenes talentos

Andrés Iniesta ya tiene su primera aventura como entrenador. El exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección española ha sido confirmado como nuevo técnico del Gulf United FC, club de Dubái en el que comenzará una nueva etapa después de retirarse como jugador profesional en 2024.

El manchego, que obtuvo recientemente su licencia de entrenador por la FIFA, arranca así su camino en los banquillos en Emiratos Árabes Unidos, país donde ya vivió su último tramo como futbolista. Iniesta afronta el reto con un mensaje claro: devolver al fútbol parte de todo lo que le dio durante su carrera.

Iniesta elige Dubái para empezar desde el banquillo

La decisión de Andrés Iniesta tiene una lectura deportiva, pero también personal. Tras cerrar su etapa como jugador en 2024, el histórico centrocampista no se ha alejado del fútbol. Al contrario, ha preparado el salto al banquillo y ha encontrado en Dubái un contexto conocido para iniciar su formación práctica como técnico.

El Gulf United FC será su primer equipo como entrenador principal. No se trata de un club de la élite europea ni de una apuesta mediática inmediata por un banquillo de máxima presión. Iniesta ha elegido un entorno formativo, internacional y orientado al desarrollo de jóvenes futbolistas.

“El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”, analizó el castellanomanchego en los canales oficiales del club. Iniesta no empieza desde el ruido, sino desde el aprendizaje, la formación y el trabajo diario con futbolistas en crecimiento.

Un proyecto basado en la formación de jóvenes jugadores

El Gulf United se ha convertido en los últimos años en un proyecto singular dentro del fútbol emiratí. Fundado en 2019, el club ha construido su identidad alrededor de la formación, la captación internacional y el desarrollo de jugadores jóvenes.

Ese contexto encaja con el discurso de Iniesta. El exfutbolista no llega solo para dirigir partidos, sino para transmitir una manera de entender el fútbol basada en la lectura del juego, la toma de decisiones y la evolución técnica de los futbolistas. “El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha aportado”, explicaba Iniesta.

Además, el ahora entrenador habló de formación, aprendizaje y trabajo diario con jugadores que tienen “hambre” y talento para llegar lejos. No es una declaración menor. Después de una carrera marcada por la excelencia técnica y la inteligencia competitiva, su primer paso como técnico apunta más a enseñar que a perseguir títulos.

El primer capítulo de una carrera que apunta lejos

La llegada de Andrés Iniesta al Gulf United no debe leerse como un destino final, sino como un punto de partida. El castellanomanchego inicia su camino en los banquillos en un club que le permite crecer, equivocarse, formar y acumular experiencia real.

Su nombre seguirá inevitablemente ligado al Barcelona, pero su carrera como entrenador empieza lejos del Camp Nou. En Dubái, con jóvenes jugadores y un proyecto en crecimiento, Iniesta abre una etapa que puede marcar su futuro.