Bartomeu, sobre la salida de Leo Messi del Barça: "Su sorpresa es cuando llega el momento de renovar y lo despiden"

El expresidente del Barcelona se ha pronunciado por la marcha de la leyenda argentina de la entidad azulgrana, así como de otros temas como el Caso Negreira, de Laporta y del problema económico del club

El Barcelona ha estado envuelto en diferentes polémicas en los últimos años. Una de las que se sigue recordando es el Caso Negreira, sobre lo que ha querido hablar Josep María Bartomeu, presidente del club azulgrana desde 2014 hasta 2020. Además, el directivo ha valorado la victoria de Laporta sobre Víctor Font en las últimas elecciones celebradas, así como otros temas como la herencia que dejó tras su salida de la entidad y el problema económico. Por último, se ha pronunciado por la marcha de Leo Messi, sobre la que ha dado detalles.

Bartomeu valora el regreso de Laporta a la presidencia del Barcelona

Por un lado, Bartomeu, en una entrevista concedida a Catalunya Radio, ha afirmado sobre si se esperaba la vuelta de Laporta a la presidencia del Barcelona: "Sí, claramente me esperaba que ganara. Los socios del Barça lo que queremos es un equipo de fútbol que gane, que nos guste, y lo más normal es que sigan los que están en el poder. La última vez que coincidimos fue en las elecciones de 2015, las gané y no vino a felicitarme". Por otro lado, Bartomeu habló sobre la herencia que dejó tras su salida del club en 2020: "No fue una mala herencia. Es una herencia que tiene cosas buenas y otras no tanto, pero que está totalmente condicionada por el Covid. En aquel momento el Barça era un club que estaba en una situación deportiva y económica buena, creciendo y con ingresos. El Covid hace que caigan los ingresos y que, en los años 19/20 y 20/21, el Barça se vea afectado con 500 millones de euros menos, lo que hace que la economía del club sufra las consecuencias".

En este sentido, Bartomeu siguió explicando que "ser presidente del Barça no es fácil. A lo largo de la etapa hicimos muchas cosas. Cuando se habla de la herencia, no se habla de la patrimonial: hicimos el estadio Johan Cruyff, hicimos la Masia, hicimos muchos polideportivos, compramos terrenos, empezamos a sacar adelante el Espai Barça con permisos y arquitectura, la herencia deportiva con muchos títulos...". Además, el expresidente del Barcelona se expresó por uno de los temas que sigue dando de qué hablar actualmente, como es el Caso Negreira: "Cada uno ha defendido su periodo por el caso Negreira. En mi caso, estoy investigado hasta 2018, cuando decidimos prescindir de los servicios de Javier Enríquez. Fui el único que pidió a la jueza que no entregara la documentación del Barça al Madrid, que lo solicitó hace unos meses. No me parecía justo que el Madrid viera la documentación más interna del club. Lo de los informes arbitrales es algo que muchos clubes hacían, no solo el Barça".

Bartomeu se pronuncia por la salida de Leo Messi del Barcelona

Por otra parte, Bartomeu comentó sus sensaciones sobre las obras del Spotify Camp Nou: "Me sorprendió mucho que el Barça otorgara la construcción del nuevo estadio a una empresa turca, cuando en Cataluña y en el Estado hay grandes constructoras que tenían una gran licitación y llevaban años con proyectos. El nuestro surge a raíz del referéndum de 2014. El presupuesto era de unos 830 millones de euros y ahora llevamos más de un año y medio de retraso"

Por último, Bartomeu se pronunció por la salida de Leo Messi del Barcelona: "Todo el mundo habla del poder de Leo cuando estaba en el Barça, pero Messi no decidía fichajes ni entrenadores, no tenía privilegios. Fuera de la parte deportiva, no decidió nunca nada. En agosto de 2020, cuando Messi pide marcharse, yo le digo que no porque es nuestro activo más importante y una de las principales fuentes de ingresos. Yo no podía darle la carta de libertad y, además, tenía contrato. Creo que lo entendió y por eso siguió. Él pensaba que habría una nueva directiva al cabo de unos meses que le renovaría el contrato. Su sorpresa es cuando llega el momento de renovar y lo despiden".