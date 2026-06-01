Rubiales estalla contra Tebas y denuncia sus prácticas en La Liga: "Dedica millones de euros de los clubes a los medios de comunicación"

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estallado contra la figura de Javier Tebas, actual presidente de La Liga, denunciando sus triquiñuelas y señalando sin ningún tipo de miedo que el líder del fútbol español destina muchos millones para pagar a los medios de comunicación, además de subirse el sueldo hasta los 6 millones de euros

Luis Rubiales se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del fútbol español, especialmente desde que se vio obligado a dimitir tras el escándalo del beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial Femenino. Sin embargo, el exdirigente español ha querido señalar a una personalidad aún más controvertida como es Javier Tebas, a quién ha acusado en una entrevista de tener todo el control de la Real Federación Española de Fútbol, de destinar millones a los medios de comunicación para que se posicionen a su favor y de subir su sueldo de forma exponencial, mientras "abandona" a los clubes modestos.

El expresidente de la RFEF ha concedido una entrevista sin filtros a 'Gol sin Var', en la que se ha abierto como nunca y ha querido atacar directamente a Javier Tebas, asegurando sin pelos en la lengua que "es una mala persona". "Es un mal tipo, se le ve, a los dos minutos de hablar con él ya se le ve" ha asegurado sin ningún tipo de reparo en esta conversación, justo antes de explicar cuáles son algunas de sus "malas artes".

Luis Rubiales denuncia las triquiñuelas de Tebas en el fútbol español

"Es capaz de lo que sea, y yo creo que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas a la justicia por todo este tipo de cosas" asegura el ex presidente antes de enumerar las diferentes "malas artes" del actual máximo responsable de La Liga, denunciando de forma contundente el poder que tiene y cómo lo aprovecha siempre en su favor.

"Dedica muchos millones de euros de los clubes a los medios de comunicación, y los medios de comunicación generan un halo positivo hacia él y negativo hacia otros, y eso influye en el sistema" afirma de forma contundente Rubiales, quién aún mantiene que contra él hizo una campaña de descrédito para meter presión y verse obligado a renunciar en su cargo.

"Él llegó bajándose el sueldo a 300.000 euros y hoy está cobrando más de 6 millones de euros y nadie habla de eso" añade el canario, que cree que pasa muy desapercibida la mala gestión de Tebas en La Liga, que no para de "decrecer en comparación con otras competiciones". "Por el bien del fútbol, lo ideal sería que personas como él, de esta calaña no estén" añade Rubiales, sin pelos en la lengua contra Tebas.

Luis Rubiales acusa a Tebas de ser un dictador en la RFEF

"Lo que sería positivo es que haya un trabajo leal y una relación institucional adecuada" explica sobre la buena sintonía que hay ahora entre las cabezas visibles de la Federación. Sin embargo, él matiza que esta buena relación y aprovecha para volver a culpar a Tebas. "Que entre gente que tiene diferentes intereses haya amiguismos denota que en realidad lo que hay es sumisión, no una buena relación".

"Javier Tebas ha entrado con sus tanques en la Federación, que es el que decide, el que manda y el que hace", criticando las ideas del nacido en Costa Rica como jugar partidos de Liga fuera de España o la Supercopa, contra las Rubiales luchó cuando era parte de la Federación. "Él está para otras cosas. Está para vivir la experiencia de ser Presidente pero no para trabajar por el fútbol" sentencia.

"La lucha contra la piratería es una forma que tiene Tebas de justificarse"

En esta entrevista, el exfutbolista y expresidente también ha querido pronunciarse sobre una de las grandes obsesiones del Presidente de La Liga, como es la lucha contra la piratería. En este caso, está de acuerdo con que hay que perseguir las retransmisiones ilegales, pero no cree que Tebas lo haga pensando en el beneficio de la competición española, si no en el suyo propio.

Los antecedentes del conflicto entre Luis Rubiales y Javier Tebas

El origen de esta 'guerra' entre Rubiales y Tebas se remonta muchos años atrás, concretamente hasta 2018, cuando el canario llegó a la presidencia de la RFEF. Uno de sus motivaciones más fuertes era reducir el poder tan grande con el que se había hecho Tebas como presidente de La Liga. Sin embargo, pese a unas desavenencias desde hace años, cuando ambos se acusaban mutuamente de querer controlar todo el fútbol español, el punto álgido de su crisis llegó en el Mundial Femenino de 2023, con el caso de Jenni Hermoso.

Tebas fue una de las primeras grandes figuras del fútbol español en pedir el cese de Rubiales después del beso no consentido con Jenni Hemoso en el acto de entrega de medallas del Mundial Femenino, en el que la Selección Española consiguió colgarse su primera estrella. El nacido en Costa Rica publicó mensajes muy duros cargando contra Rubiales, asegurando que "el daño reputacional para el fútbol español era irreversible". Un ataque personal que él sigue denunciando.