Bernardo Silva le pone fecha a su fichaje por FC Barcelona o Atlético de Madrid

El portugués, quien va a cambiar de aires después de haber acabado contrato con el Manchester City, le da prioridad a jugar en LaLiga, rechazando ofertas como la de la Juventus. El luso se va a tomar un tiempo de reflexión porque no quiere precipitarse ni equivocarse en cuál debe ser su siguiente paso en su carrera deportiva

Bernardo Silva se toma un tiempo de reflexión para decidir cuál será su próximo equipo. El portugués no quiere precipitarse ni equivocarse y ha informado de que va a hacer esperar a Atlético de Madrid y FC Barcelona, los dos equipos que mejor colocados están para conseguir su fichaje, ya que no elegirá su destino, al menos, hasta que no finalice su participación en el Mundial 2026 con Portugal. Por tanto, una de las decisiones más importantes en este mercado de fichajes de verano queda aplazada de momento.

Bernardo Silva, por el que pelean Atlético de Madrid y FC Barcelona, se centra en el Mundial 2026

La decisión de Bernardo Silva era una de las más esperadas en estas primeras semanas del mercado de fichajes de verano. El atacante era uno de los futbolistas más deseados después de convertirse en agente libre una vez finalizó su contrato con el Manchester City.

Esta situación provocó que muchos equipo pujaran por el portugués, de 31 años, quien decidió rechazar el interés de la Juventus para darle prioridad al Atlético de Madrid y al FC Barcelona, ya que Bernardo Silva prefiere jugar en LaLiga y probar el fútbol español.

El plan primigenio de Bernardo Silva era elegir equipo antes del comienzo del Mundial 2026, que va a jugar con Portugal, pero según ha filtrado Jorge Mendes, su representante, el atacante ahora se va a centrar en disputar la Copa del Mundo y no va a decidir cuál es su próximo equipo hasta que no termine el torneo. Por tanto, Atlético de Madrid y FC Barcelona tendrán que esperar para saber la elección de Bernardo Silva.

Bernardo Silva sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo tal y como demostró la pasada temporada con el Manchester City con el cual marcó 3 goles y dio 5 asistencias en los 52 partidos y 3.795 minutos que disputó. El portugués ha sido uno de los jugadores que ha decidido poner fin a su etapa en el equipo mancuniano después de que Pep Guardiola, su entrenador, también se haya marchado.

Bernardo Silva quiere ganar el Mundial 2026 con Portugal

Uno de los principales alicientes que le queda a Bernardo Silva en su carrera deportiva, toda vez que lo ha ganado todo con el Manchester City, es ganar el Mundial con Portugal.

El combinado nacional luso parte como uno de los grandes favoritos para proclamarse como campeona, compartiendo dicho rango con España y Francia.

El atacante entiende que está ante una de sus últimas oportunidades para ganar la Copa del Mundo y prefiere centrarse en el torneo y aplazar, de momento, la decisión de fichar por el Atlético de Madrid o por el FC Barcelona, a sabiendas que los dos clubes lo van a esperar ya que un futbolista de su talla puede ganar partido de LaLiga y de la UEFA Champions League que son los dos grandes campeonatos que van a intentar ganar estos dos clubes durante la siguiente campaña.