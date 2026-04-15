Lamine Yamal se pronuncia tras la eliminación del Barcelona en Champions: "No será fácil, pero rendirse no es una opción"

El jugador del equipo de Hansi Flick ha publicado un mensaje en redes tras el encuentro de ayer ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y decir adiós a sus opciones de poder ganar la Copa de Europa. El internacional con España ha dejado un mensaje de ánimo: "Tenemos más que suficientes razones para estar esperanzados"

Lamine Yamal se ha pronunciado en redes sociales con un mensaje directo a la afición del Barcelona. El extremo del conjunto de Hansi Flick ha querido dar la cara tras la eliminación en UEFA Champions League, que supuso el adiós de la Copa de Europa y el pase a semifinales del Atlético de Madrid, firmando un 3-2 en el global de la eliminatoria.

De esta manera, el internacional con España se ha sincerado de cara a las opciones de alzarse con el título la próxima temporada. Lamine Yamal ya fue el protagonista en la previa del Atlético de Madrid - Barcelona, compareciendo en rueda de prensa ante los medios de comunicación. No obstante, el joven futbolista del conjunto de Hansi Flick quiso mandar un mensaje tras el duro palo que supuso la eliminación en UEFA Champions League.

Lamine Yamal da la cara tras quedarse sin la Copa de Europa esta temporada

En este sentido, Lamine Yamal se ha abierto, al igual que en la previa del Atlético de Madrid - Barcelona, para comentar sus sensaciones tras la nueva eliminación de UEFA Champions League: "Lo dimos todo pero no fue suficiente. Esto es sólo parte del camino: para llegar a la cima, hay que escalar, y sabemos que no será fácil, ni nos lo pondrán fácil, pero rendirse no es una opción".

Lamine Yamal no tuvo dudas en volver la temporada que viene para intentar lograr la sexta Copa de Europa azulgrana: "Tenemos más que suficientes razones para estar esperanzados y vamos a por todas a por ellas. Cada error es una lección y no dudes que aprenderemos de cada uno".

Por ello, el extremo internacional con España apuntó que "somos el Barça y volveremos a donde pertenecemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre debe cumplirse y lo traeremos de vuelta a Barcelona". El conjunto de Hansi Flick vuelve a sufrir una eliminación de la UEFA Champions League con una sensación parecida a la de la temporada pasada. Los azulgrana cayeron derrotados en las semifinales contra el Inter de Milán, en San Siro.

Lamine Yamal, de nuevo una de las noticias positivas del Barcelona en el Metropolitano

Lamine Yamal fue una de las mejores noticias del Barcelona en el Metropolitano. El extremo fue una constante amenaza por banda derecha, siendo un dolor de muelas para un Ruggeri que salió sangrando por un codazo de Gavi, que lo valoró en zona mixta. Además, fue el tercer jugador con más remates totales del partido entre azulgranas y colchoneros, con un total de tres, por detrás de Lookman y Pedri, con cuatro.

Además, Lamine Yamal fue el futbolista con más presencia en área rival, con 14 toques, superado a otros como Lookman, de nuevo, y Dani Olmo. La insistencia del extremo del Barcelona se vio reflejada en el registro de regates completados, con un 53%, que suponen un total de nueve. A este dato, se le suma su gol para abrir el marcador en el minuto cuatro y su ocasión en los primeros segundos del encuentro, tras un grave fallo en la defensa del Atlético de Madrid.

Lamine Yamal, una temporada que puede acabar con el título de LaLiga y el Mundial

Por otro lado, Lamine Yamal pone el foco en acabar la temporada con el Barcelona alzándose con el título de LaLiga EA Sports. El conjunto de Hansi Flick cuenta con una renta de nueve puntos en la clasificación de Primera División a falta de siete jornadas para el final del campeonato doméstico, encarrilado tras la victoria al Espanyol del pasado sábado.

En este contexto, el nivel de forma de Lamine Yamal le deja como una de las grandes amenazas de España de cara al Mundial. Luis de la Fuente dispondrá de uno de los jugadores que está firmando mejor temporada con su club, liderando al equipo de Hansi Flick en la conquista de la Supercopa de España y muy cerca de lograr el segundo título de Liga consecutivo.