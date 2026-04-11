El Barça abrocha LaLiga y se conjura para la remontada en Champions

Ya solo es cuestión de tiempo que el equipo de Flick cante el alirón gracias a una gran victoria en el derbi catalán, pero no hay motivos de celebración plena ya que todos los esfuerzos se centran ahora en la vuelta de los cuartos de Champions, donde tienen que remontar un 0-2 al Atlético

El FC Barcelona dejó el campeonato liguero prácticamente sentenciado con una gran victoria en el derbi catalán que lo aleja a +9 del Real Madrid cuando tan sólo quedan 21 puntos en disputa. Solo es cuestión de tiempo que el equipo de Flick cante el alirón en las jornadas venideras. Ahora todos los esfuerzos se centran en la Champions, donde el equipo azulgrana tiene su gran asignatura pendiente después de caer 0-2 en la ida contra el Atlético de Madrid.

Pese a la distensión lógica con la que el Barça encaró el partido a sabiendas del nuevo tropiezo del Real Madrid, Flick no realizó demasiadas rotaciones de inicio. Solo cinco modificaciones con respecto al duelo europeo contra los colchoneros. El alemán dio entrada a Araujo por Kounde, a Balde por Cancelo, a Gavi por Dani Olmo, a Fermín por Rashford y a Ferran por Lewandowski, y dejó en el banquillo de inicio al recién recuperado Frenkie de Jong.

La conexión Lamine-Ferran vuelve a funcionar

Con buen ambiente y muchas ganas de encarrilar cuanto antes el partido, la conexión Lamine Yamal-Ferran Torres fue suficiente para presentar una tarde plácida en el Camp Nou. El primer tanto llegó a los 8 minutos en un saque de esquina. El '10' del Barça botó un saque de esquina muy cerrado al segundo palo y por allí apareció el bravo Ferran de cabeza para reencontrarse con el gol tres meses después de su última celebración.

El delantero de Foios es un hombre que se mueve por confianza y eso se notó en el resto del encuentro. El gol le quitó un peso de encima y se soltó como hacía tiempo que no hacía. Solo necesitó esperar un cuarto de hora para hacer el segundo en una nueva asociación con Lamine. Esta vez fue exquisito el '10' con una asistencia marca de la casa con el exterior y aún más preciso el valenciano con una definición cruzada que pilló a contrapié a Dmitrovic. El balón entró despacio, pero entró.

A partir de ahí, el Barça contemporizó y dejó llegar el descanso con la suficiencia del marcador y el juego. Solo tuvo que lamentar una torcedura de Gerard Martín en forma de lesión, obligado a quedarse en el banquillo tras el descanso.

Del 3-0 al 2-1

A la vuelta de vestuarios, se pasó del 3-0 al 2-1 para sorpresa del respetable. Hizo Ferran Torres el que habría sido su 'hat trick', pero el gol quedó anulado por un fuera de juego de Eric García que todavía no se entiende en el Camp Nou -parecía en línea el azulgrana incluso con la línea de fuera de juego tirada- y, en la siguiente jugada, un balón colgado por el Espanyol buscando la cabeza de Kike García fue repelido por Cubarsí y remachado de forma inapelable por Pol Lozano con un disparo ajustado al palo imposible para Joan García.

Llegaron entonces los minutos de mayor incertidumbre de la tarde. El Espanyol, sin crear un peligro real, fue ganando metros al Barça y superando a los culés en los balones divididos, llegando a disponer de varios saques de esquina que obligaron a afanarse a los defensores barcelonistas.

Lamine sentencia el campeonato

Ya en la recta final, cuando parecía que el Barça iba a defender su mínima ventaja hasta los últimos compases, un balón filtrado por Marc Casadó a Lamine Yamal dejó solo al '10' azulgrana y esta vez la suerte se alió con él puesto que salió beneficiado del rebote en la salida desesperada de Dmitrovic.

Lo celebró Lamine con la grada incluso antes de remachar en boca de gol, consciente de que estaba abrochando definitivamente LaLiga.

Sin solución de continuidad, Lamine volvió a encontrar una línea de pase, esta vez para un reaparecido Frenkie de Jong, y el holandés sorteó a Dmitrovic para poner el balón al segundo palo, donde remató de forma acrobática Marcus Rashford. Era el 4-1 y la fiesta se desataba por fin en el coliseo blaugrana.

El pitido final fue una explosión de rabia y júbilo a partes iguales. Los barcelonistas se saben virtualmente campeones de Liga pero igualmente se sienten eliminados en Europa. Lo importante, una vez más, es la Champions, donde tienen la difícil empresa de intentar remontar un 0-2 adverso en el Metropolitano. El Barça vuelve a creer y las espadas estarán en todo lo alto, al menos hasta el martes.

Ficha técnica

Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Casadó, min.46), Balde (Cancelo, min.64); Pedri, Eric, Gavi (Rashford, min.64); Lamine Yamal, Ferran (Dani Olmo, min.74) y Fermín (De Jong, min.84).Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge (Rubén Sánchez, min.64), Pol Lozano (Pickel, min.80), Urko, Dolan (Roberto, min.46); Kike García (Pere Milla, min.71) y Edu Expósito (Terrats, min.71).Goles: 1-0: Ferran, min.10. 2-0: Ferran, min.25. 2-1: Pol Lozano, min.56. 3-1: Lamine Yamal, min.87. 4-1: Rashford, min.89.Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Gavi (min.32), Eric (min.45+3) y Casadó (min.49), y a los visitantes El Hilali (min.32), Edu Expósito (min.34), Ngonge (min.45), Pol Lozano (min.58), Calero (min.83) y Urko (min.90+2).Incidencias: Partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 60.736 espectadores. Antes del pitido inicial, ambos equipos posaron en una foto conjunta en apoyo a la Grand Départ del Tour de Francia 2026.