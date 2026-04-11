Barcelona - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El Barça puede dar por certificado el título de Liga si vence en el derbi catalán en el Camp Nou tras el nuevo tropiezo del Real Madrid ante el Girona; si ganan, los azulgranas tendrán 9 puntos de ventaja sobre los blancos a falta de tan solo 21 en juego

Muy buenas tardes. Ya estamos preparados en el Camp Nou para vivir el derbi barcelonés. El Barça puede dejar hoy LaLiga hoy prácticamente sentenciada, si es que no lo está ya.

Frenkie de Jong es la gran novedad en el partido de esta tarde. El holandés regresa a la dinámica de partidos tras mes y medio lesionado.

El Espanyol llega esta vez como víctima propicia aunque intentando aprovecharse de las previsibles rotaciones de un equipo azulgrana que tiene la mente puesta en el duelo del próximo martes en el Metropolitano. Esta es la convocatoria perica:

Hansi Flick podría dar descanso a algunos de sus jugadores más utilizados, como es el caso de Lamine Yamal, sobre el que le preguntaron en rueda de prensa: "Ya veremos, así que veremos cómo lo gestionamos. Creo también que, para él, normalmente también es bueno empezar, y luego veremos qué pasa, pero al final no lo hemos decidido, así que tenemos que esperar hasta mañana".

Quien apunta a la titularidad es Gavi, quien seguiría con su puesta a punto tras dos partidos seguidos teniendo minutos: " Es una buena opción que empiece mañana, si juega los 90 o no ya veremos . Tenemos que ir paso a paso, pero creo que también está preparado para salir de inicio".

Con la mente puesta en el Metropolitano, con gran parte de los corazones culés intentando creer en el milagro de la Liga de Campeones, y con un pequeño respiro mental que puede servir para certificar el título de Liga. Así encara el FC Barcelona este derbi catalán marcado por la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid que a buen seguro tendrá una influencia clarísima en el once de Hansi Flick.

El nuevo tropiezo del Real Madrid ante el Girona (1-1) deja el campeonato liguero servido en bandeja a los azulgranas. Una victoria ante el cuadro espanyolista les haría tener una ventaja de +9 a falta de tan solo 21 por disputarse. Puede decirse que un triunfo hoy da motivos definitivos para celebrar el título esta misma tarde.

Por su parte, el conjunto blanquiazul, que todavía mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el descenso gracias a su buen arranque de curso, intentará también romper otra mala estadística en el feudo azulgrana: acumula 29 derbis ligueros sin vencer, con un balance de 22 derrotas y 7 empates.

El Barça tirará de rotaciones

Sin embargo, el contexto podría favorecer sus opciones más que en ocasiones anteriores. El Barça se la juega apenas 72 horas después un duelo clave en el Metropolitano, una exigencia que obliga a rotaciones para repartir esfuerzos, dejando así un resquicio para los menos habituales. El liderato cómodo en LaLiga permite a los azulgranas centrarse en Europa, su gran objetivo esta temporada. Por ello, varios titulares habituales como Pedri, Lamine Yamal, Eric García o Joao Cancelo podrían empezar en el banquillo.En cambio, futbolistas con menos protagonismo como Ronald Araujo, Ferran Torres, Gavi, Marc Casadó, Roony Bardghji o Alejandro Balde -ya recuperado de su lesión- podrían entrar de inicio. Quien sí apunta a titular es Pau Cubarsí, sancionado para el partido europeo.El Barça seguirá teniendo bajas importantes por lesión, como Christensen, Marc Bernal y Raphinha, aunque recupera a Frenkie de Jong tras superar su problema físico.

El Espanyol quiere aprovechar la distensión

Por su parte, el Espanyol tratará de aprovechar las rotaciones del rival para lograr su primera victoria de 2026, tras haber sumado solo cinco puntos de los últimos 39. De hecho, su mala dinámica comenzó tras caer ante el Barcelona en la primera vuelta (0-2), el pasado 3 de enero, cuando venía de encadenar cinco triunfos.El historial reciente tampoco le favorece: no gana en el campo azulgrana desde la temporada 2008-2009, y desde entonces solo ha logrado un empate en sus visitas. Para este partido, no podrá contar con Javi Puado, lesionado, ni con Clemens Riedel, sancionado.El técnico Manolo González podría apostar por repetir el once que consiguió un valioso empate sin goles ante el Betis en la última jornada.