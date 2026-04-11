Ferran contesta a sus críticos: "Les jode, pero yo siempre pienso en mejorar"

El delantero valenciano se reivindicó con un doblete y sacó pecho por su aportación; Alejandro Balde confía plenamente en la remontada ante el Atlético

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en el derbi catalán con una contundente victoria por 4-1 en un partido que sirvió, entre otras cosas, para reivindicar la figura de Ferran Torres. El delantero valenciano firmó un doblete y fue uno de los grandes protagonistas de la noche, respondiendo sobre el césped a las críticas que le han acompañado en los últimos tiempos.

Tras el encuentro, el atacante no esquivó el debate sobre su rendimiento y fue claro al referirse al ruido mediático que suele rodearle cada vez que acumula semanas sin 'mojar'. "Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo y muy pocas para lo bueno, les jode, pero yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar y mejorar; hay veces que no salen las cosas como uno quiere, pero que por trabajo no sea". Sus palabras, una vez más, son prueba de su carácter y determinación para seguir creciendo pese a las dudas que genera.

Ferran también puso el foco en la exigencia que conlleva su posición sobre el campo. Como delantero, sabe que el gol marca el juicio sobre su rendimiento, y por eso valoró especialmente su actuación ante el Espanyol. "Al final, está claro que al delantero se le juzga por el gol, es verdad que venía de un tiempo sin marcar, pero siempre creo en el trabajo, que te da la recompensa y te llega cuando tienes paciencia". Su doblete no solo ayudó al equipo, sino que también supuso un impulso anímico a nivel personal.

Por último, al ser preguntado por la certificación de LaLiga, el de Foios optó por mantener la cautela. "Hasta que no la ganemos no está sentenciada, siempre puede pasar todo, pero todo lo que dependa de nosotros tenemos que ganar y sumar de tres en tres y ahora pensar en la Champions". Un mensaje de ambición que refleja el enfoque de un Barça que sigue con la asignatura pendiente de la Champions.

Balde, con la mente en la vuelta de Champions

Más allá de las actuaciones individuales, el triunfo tuvo un gran valor colectivo, como destacó Alejandro Balde al término del encuentro. El lateral se mostró satisfecho por la respuesta del equipo en un momento clave de la temporada. "Muy contentos por la victoria y por el trabajo de todo el equipo, hemos hecho un trabajo increíble y muy contento por el equipo".

El lateral no ocultó la ilusión del vestuario por el próximo reto en la Champions: "Con muchas ganas de que llegue el martes y remontar". No es ningún secreto que el equipo ya tiene la mente puesta en ese desafío, consciente de la importancia del partido para el devenir de la temporada.

El ambiente en el Camp Nou también fue protagonista, con una gran entrada que empujó al equipo durante todo el encuentro. "Hoy ha sido una caldera esto, ha sido el partido donde más hemos sentido el estadio lleno, estaba con nosotros y era un día muy especial para ellos y les hemos podido brindar el resultado", comentó Balde.

El contexto del partido también aumentaba la presión, especialmente tras el empate del Real Madrid en su respectivo compromiso. El Barça era consciente de que no podía dejar pasar la oportunidad de ampliar su ventaja, algo que, según Balde, supieron gestionar: "Sabíamos que hoy no podíamos fallar porque el Madrid empató y teníamos una oportunidad muy buena, el equipo lo ha hecho muy bien y ha dado la cara".

Durante el encuentro, el Espanyol logró marcar, pero la reacción azulgrana fue inmediata, algo que el propio Balde valoró positivamente: "Son cosas de un partido, te pueden marcar, pero lo importante es cómo respondes y el equipo ha estado muy bien en poder marcar dos goles más". Esa capacidad de respuesta fue clave para cerrar un triunfo que refuerza la confianza del grupo.

En el plano personal, el joven defensor también se refirió a su estado físico tras superar su última lesión. "Me encuentro bien, siempre es difícil volver de lesión y recuperar el ritmo, me he notado muy bien". Su participación confirma que vuelve a estar disponible al máximo nivel en un momento decisivo, aunque todo apunta a que será Joao Cancelo el titular en el Metropolitano.