Flick se pone en 'modo remontada'

El técnico alemán confía plenamente en poder pasar a las semifinales de la Champions y advierte al Atlético que su equipo no necesita un milagro sino hacer su partido perfecto

Hansi Flick compareció tras la victoria liguera con un mensaje claro de activación del 'modo remontada'. Satisfecho con el trabajo realizado por su equipo, pero con la mirada ya puesta en el gran objetivo de meterse en semifinales de la Liga de Campeones.

El técnico alemán ya está completamente focalizado en el decisivo duelo de Champions frente al Atlético, convencido de que su equipo está preparado para competir al máximo nivel sin necesidad de recurrir a gestas imposibles.

El técnico se mostró ambicioso, pero también realista respecto al reto que supone enfrentarse al Atlético: "Lucharemos contra el Atlético. No necesitamos un milagro. Necesitamos nuestro partido perfecto". Un mensaje que resume su planteamiento y su total confianza en el equipo en un momento de exigencia máxima.

El alemán no escatimó en elogios hacia el equipo de Simeone, aunque dejó claro que su equipo también tiene argumentos de sobra para dar el campanazo en el Metropolitano. "El Atlético es fantástico pero nosotros también somos geniales. Vamos a luchar por ello". Para Flick, la clave estará en mantener la identidad y la mentalidad competitiva. "Queremos las semifinales. Necesitamos una actuación gigante. Tenemos la calidad para ganar pero hay que mantener la misma actitud y mentalidad".

Gerard Martín estará y duda con la titularidad de De Jong

Sobre nombres propios, confirmó que Gerard Martín estará disponible en el Metropolitano. "Está bien. No es importante y podrá jugar", mientras que dejó en el aire la titularidad de Frenkie de Jong. "Tenemos dos días más, no estoy seguro. Lo tenemos que ver. Hablaremos con los médicos y con él y lo veremos".

Por último, lanzó un mensaje a la afición de cara al duelo en el Metropolitano: "Espero que vuelvan felices. Lo intentaremos dar todo. Muchos partidos se deciden en momentos". Un aviso y la promesa de que el Barça, cuanto menos, está listo para pelear.

Deberes hechos en Liga

"Hoy lo importante era ganar y sumar los tres puntos. Dominamos en la primera parte y en la segunda menos. Los cambios con Olmo y Frenkie nos ayudaron. Estoy feliz por Ferran y también por los goles de Lamine y Rashford", analizó Flick, destacando el rendimiento ofensivo de su equipo y la aportación desde el banquillo.

El entrenador reconoció que el partido tuvo un desarrollo distinto al esperado tras el 2-0 inicial. "La historia del partido fue diferente a lo esperado tras el 2-0". Aun así, valoró la gestión de esfuerzos en un momento clave del calendario: "Hemos gestionado los minutos. Tenemos dos días para recuperarnos".

En lo individual, Flick volvió a respaldar a Ferran Torres, protagonista reciente y foco habitual de críticas. "Lo más importante es proteger a los jugadores. Seremos criticados pero hay que gestionarlo. No es fácil, a veces es injusto, pero forma parte de nuestro trabajo. Es parte de mi responsabilidad. Está en un buen momento Ferran y esto es bueno".

Por último, se refirió a la situación en LaLiga, donde su equipo cuenta con una ventaja considerable, aunque evitó cualquier exceso de confianza: "¿Ganar la segunda Liga? No está hecho. Nueve puntos está bien, queda mucho. No está hecho, no acepto pensar esto". Y es que Flick insistió en la importancia de mantener la concentración: "Queremos jugar bien y luego vendrá el resto. La mentalidad es buena y el estilo también. A ver si lo observamos el martes".