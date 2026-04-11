Manolo González: "Los tres primeros goles son una vergüenza"

El técnico espanyolista se mostró excesivamente crítico con los errores de sus jugadores pese a reconocer que el resultado fue más abultado de lo que merecieron

Manolo González analizó con dureza la derrota del Espanyol en el derbi ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou (4-1), en un encuentro en el que, más allá del resultado, el técnico puso el foco en los errores propios que, a su juicio, condicionaron completamente el desarrollo del partido.

El entrenador blanquiazul no escondió su malestar por la manera en la que su equipo encajó los primeros tantos del conjunto azulgrana. En ese sentido, fue especialmente crítico con la fragilidad mostrada en acciones puntuales. "Las acciones de los tres primeros goles son una vergüenza", afirmó, dejando claro que se trataba de situaciones "muy evitables" y que respondían más a "errores" de su equipo que a aciertos del rival.

A pesar del contundente marcador final, González consideró que el resultado no refleja con precisión lo que ocurrió sobre el césped. "El resultado es muy abultado para lo que ha pasado. Hemos tenido tres ocasiones muy claras (para empatar en la segunda mitad), pero no puedes competir a buen nivel y regalar tres goles", analizó, insistiendo en que la falta de contundencia en momentos clave acabó marcando la diferencia.

Entrando al detalle, el técnico desgranó las acciones que desembocaron en los goles del Barcelona. En su visión, el primer tanto llegó tras una jugada "mal defendida", mientras que en el segundo y el tercero el equipo falló en los duelos individuales. "Las del 2-0 y el 3-1 son duelos que perdemos por ir blandos y se convierten en contraataques", señaló, evidenciando un problema de intensidad que terminó penalizando al Espanyol.

En cuanto al desarrollo del encuentro, González consideró que la primera mitad fue más igualada de lo que indica el marcador al descanso. "En la primera parte, más allá de los goles, no ha pasado nada del otro mundo", comentó, añadiendo que su equipo no sufrió en exceso, aunque reconoció que les faltó presencia ofensiva en esos primeros 45 minutos.

La mejoría llegó tras el paso por vestuarios, especialmente con algunos ajustes tácticos. El técnico destacó la entrada de Roberto y el cambio de sistema como factores clave para equilibrar el partido. "Era un cambio para haber hecho en la primera mitad. Sin hacerlo, ya hemos cambiado a un 4-4-2 para igualar la situación por dentro y defender con dos puntas. Ellos han tenido más problemas así", explicó, dejando entrever cierta autocrítica por no haber introducido antes esas modificaciones.

Pese a esa reacción, el Espanyol no logró traducir sus mejores minutos en un resultado más ajustado, algo que el propio González atribuyó nuevamente a la falta de contundencia. "El partido ha estado marcado por nuestra poca contundencia en los duelos", subrayó, insistiendo en que ese aspecto fue determinante en el desenlace.

"Nos vamos jodidos"

El técnico también reconoció que se marcha con una sensación amarga, al considerar que su equipo pudo haber obtenido un mejor resultado. "Me voy con la sensación de haber perdido una oportunidad", admitió, aunque quiso matizar que el golpe no fue tanto mental como deportivo.

En ese sentido, aseguró que sus jugadores no se vieron superados psicológicamente durante el encuentro, aunque sí afectados por el resultado final. El vestuario, según explicó, terminó el partido muy tocado anímicamente. "Nos vamos jodidos", admitió tras esta derrota que considera excesiva y, sobre todo, evitable.