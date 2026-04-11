Barcelona - Espanyol: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Derbi barcelonés en la jornada 31 de LaLiga. El FC Barcelona, pendiente de la vuelta de cuartos de final en la Champions League, recibe a un RCD Espanyol dispuesto a seguir peleando por entrar en los puestos europeos. Hansi Flick deberá recurrir a las rotaciones mientras Manolo González podrá sacar a sus mejores hombres

Llega el segundo derbi barcelonés de la temporada en LaLiga, y lo hace durante la jornada 31, marcada por el estilo retro y la eliminatoria de cuartos de final en la Champions League. El Camp Nou será el lugar donde Barcelona y Espanyol se den cita para un encuentro que se prevé intenso e igualado.

Los de Hansi Flick tendrá que regular esfuerzos pensando en el encuentro intersemanal ante el Atlético de Madrid, mientras que Manolo González podrá alinear a sus mejores hombres disponibles, para volver a meterse en la lucha por estar en Europa la próxima temporada.

Un dilema para Hansi Flick

El alemán Hansi Flick, tiene un serio problema de cara al derbi. El Barça marcha líder con 7 puntos sobre el Real Madrid, pero no pueden bajar la guardia, mientras piensan en remontar la eliminatoria de Champions frente al Atlético.

Las opciones azulgranas se reducen con las lesiones de Raphinha y Marc Bernal, mientras que preocupa el estado de Pedri, tras sufrir una distensión en el isquiotibial, y la forma de Frenkie de Jong, quién regresará a la convocatoria tras mes y medio de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Con todo ello, veremos algunas rotaciones de inicio y seguramente dosificaciones en función de como avance el encuentro, donde Flick querrá cuidar a figuras como Lamine Yamal, Fermín o Gerard Martín.

Manolo González pierde un central

En el caso del Espanyol, las bajas están más controladas. Manolo González tan solo tiene a Javi Puado en la lista de lesionados, pero suma un contratiempo, Clemens Riedel. El central vio la quinta amarilla ante el Real Betis y cumplirá ciclo de sanción.

Además, la rebeldía de Pickel, quien tardó de más en volver a España tras clasificarse con la Selección del Congo al próximo Mundial 2026, lo descartan para el once, y casi para el encuentro.

Barcelona No Iniciado - Espanyol

Alineaciones probables del Elche - Valencia en la jornada 31 de LaLiga EA Sports

FC Barcelona: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Fermín, Eric García; Lamine Yamal, Ferran, Gavi.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Ngongé, Roberto, Dolan.

Barcelona - Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 31 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Barcelona y Espanyol en la jornada 31 de LaLiga EA Sports está programado para el sábado 11 de abril a partir de las 18.30 horas. El partido tendrá lugar en el Camp Nou, el aún en remodelación feudo azulgrana con capacidad para cerca de 62.000 espectadores, mientras quema etapas de su construcción

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 31 de LaLiga entre Barcelona y Espanyol?

El Barcelona - Espanyol de la jornada 31 en LaLiga es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción.

¿Cómo seguir online el Barcelona - Espanyol, encuentro de la jornada 31 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Barcelona - Espanyol de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.