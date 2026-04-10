Hansi Flick prioriza la Champions y deja en el aire el once del Barcelona en el derbi ante el Espanyol

El FC Barcelona afronta una semana decisiva que puede marcar su temporada. Antes de la gran cita europea frente al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de la Champions League, el equipo azulgrana recibe al RCD Espanyol en un derbi de alta exigencia en LaLiga. Y en ese contexto, Hansi Flick ha dejado un mensaje claro: el gran objetivo es Europa

Hansi Flick compareció en la previa del choque de la jornada 31 de LaLiga ante el Espanyol, dejando varias pistas sobre su planteamiento, aunque sin confirmar decisiones. La sensación es evidente: habrá gestión de minutos.

Un derbi condicionado por la Champions

El Barça llega al derbi catalán con la presión añadida de tener que remontar una desventaja de dos goles frente al Atlético en el Metropolitano. Ese contexto condiciona directamente la planificación.

Flick fue directo al abordar el escenario: “LaLiga es la base, pero el sueño para todos es ganar la Champions”. Una frase que marca la hoja de ruta. El equipo no puede descuidar el campeonato de Liga, pero el foco competitivo está puesto en la Champions.

Rotaciones en el aire y gestión de minutos

El técnico alemán evitó confirmar el once, pero insistió en la necesidad de dosificar esfuerzos. “Tenemos que cuidar a los jugadores y manejar los minutos”, explicó.

El mensaje es claro: habrá rotaciones o, como mínimo, ajustes en función del desgaste físico. El calendario obliga a tomar decisiones estratégicas en una plantilla que llega exigida. Aun así, Flick se mostró tranquilo con las alternativas: “Tenemos mucha calidad en este equipo y los que jueguen lo harán fantástico”.

Lamine Yamal, sin titularidad garantizada

Uno de los focos estuvo en Lamine Yamal, pieza clave en el ataque azulgrana. Flick no aseguró su presencia en el once, dejando abierta la posibilidad de descanso o gestión de minutos. “Veremos cómo lo gestionamos… todavía no lo he decidido”, insistió.

El joven talento podría ser uno de los nombres afectados por la rotación, especialmente pensando en su impacto en el duelo europeo, donde el equipo necesitará que su ataque presente su mejor versión.

Frenkie de Jong vuelve, pero desde el banquillo

Otra de las noticias importantes es el regreso de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés recibirá el alta médica y entrará en la convocatoria, aunque todo apunta a que comenzará como suplente. “Paso a paso… si está bien, estará en el banquillo”, explicó Flick.

Su presencia es clave de cara al Atlético, por lo que el cuerpo técnico opta por una reincorporación progresiva.

Gavi gana opciones para ser titular

Por otro lado, Gavi emerge como una de las principales alternativas para el once inicial. Flick dejó abierta la puerta a su titularidad, aunque con cautela. “Es una buena opción para empezar… pero tenemos que ir paso a paso”.

El centrocampista podría asumir protagonismo en el derbi, aportando intensidad y equilibrio en un partido que exigirá máxima concentración, ante un rival que quiere reengancharse a la lucha por Europa.

Mensaje claro antes del tramo decisivo

Más allá de nombres propios, Flick quiso trasladar una idea global: el equipo está preparado y centrado. A pesar del ruido externo, incluidas las polémicas arbitrales recientes, el técnico insiste en aislarse. “Me centro en mi equipo y en lo que puedo controlar”, afirmó.

El Barça entra así en un tramo de máxima exigencia donde cada decisión cuenta. El derbi ante el Espanyol será una prueba inmediata, pero todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá días después en la Champions.