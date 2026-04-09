Polémica abierta tras el Barcelona - Atlético: la UEFA aparta al árbitro de la Champions

El FC Barcelona ha presentado una queja formal ante la UEFA por el arbitraje en su partido frente al Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League, una denuncia que ha tenido consecuencias inmediatas en el futuro del árbitro, István Kovács, dentro del torneo

La polémica arbitral del Barcelona - Atlético en la ida de los cuartos de final de la Champions League sigue creciendo. Tras el partido, el conjunto azulgrana elevó una queja formal ante la UEFA, que ya habría tenido consecuencias sobre el árbitro principal, el rumano István Kovács.

El FC Barcelona comunicó que sus servicios jurídicos habían trasladado una reclamación formal por lo sucedido en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid. Según el propio comunicado, la entidad considera que el arbitraje “no se ajustó a la normativa vigente”, señalando que ciertas decisiones influyeron directamente en el desarrollo del encuentro.

El posible penalti de Pubill, en el foco

El foco principal de la queja está en una acción concreta. En el minuto 54, el Barcelona entiende que se produjo una mano dentro del área del Atlético de Madrid que no fue sancionada como penalti, pese a la intervención del VAR.

Musso le entregó el esférico a Marc Pubill en el interior del área pequeña, y el central retuvo el balón con la mano para volver a ponerlo en juego. El equipo de Hansi Flick pidó inmediatamente la pena máxima, pero Kovács continuó con el partido. El club azulgrana califica esta situación como “un error grave” y ha solicitado acceso a las comunicaciones arbitrales, así como la apertura de una investigación.

La decisión de la UEFA

Tras la polémica generada, la UEFA ha tomado una determinación relevante respecto al árbitro rumano. Según informa Sport, el colegiado no volverá a dirigir ningún partido en lo que resta de la actual edición de la Champions League. Esto implica que queda fuera de las designaciones para los encuentros de vuelta de cuartos de final, las semifinales y la final del torneo.

Se trata de una decisión interna del organismo, habitual en la evaluación del rendimiento arbitral, y que no suele comunicarse públicamente como sanción directa. El Barcelona, por su parte, ha insistido en que este tipo de decisiones arbitrales no son hechos aislados, señalando situaciones similares en anteriores ediciones del torneo.

Un árbitro con papel en el Mundial

Kovács si estará en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, al formar parte del cupo de árbitros europeos elegido por la UEFA para el torneo. Así lo ha revelado el máximo organismo del fútbol continental en su lista oficial.

El rumano es visto como uno de los grandes colegiados de Europa que, con la ida de cuartos, ha participado en siete encuentros de la presente Champions League, siendo el encargado de dirigir la final de la pasada edición, donde el PSG se impuso ante el Inter de Milán.

A la espera del árbitro para la vuelta

Ahora solo queda esperar al próximo martes 14 de abril para ver cómo acaba la eliminatoria entre Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick buscarán remontar un el 0 a 2 del Camp Nou ante el equipo de Simeone, que tratará de hacerse fuerte en el Metropolitano.

Aún sin conocer la designación para ese encuentro, lo que está claro es que István Kovács no volverá a participar en lo que queda de la máxima competición europea de clubes, tras la denuncia interpuesta por el Barcelona.