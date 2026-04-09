El Atlético de Madrid, en alerta con el Barcelona

El Atlético de Madrid se lleva del Camp Nou una cómodo, aunque poco fiable ventaja, según han señalado los propios protagonistas de la plantilla rojiblanca

El Atlético de Madrid deja la eliminatoria de la Champions League, rumbo a semifinales, encarrilada, aunque los últimos precedentes invitan a estar a alerta con el Barcelona. Los rojiblancos vencieron por 0-2 a los blaugranas en el Camp Nou y parten con una cómoda, aunque poco fiable, ventaja para el partido de vuelta. Es por ello que en el Atlético de Madrid optar por la cautela, firmar un buen resultado en casa y esperar rival para las semifinales de la máxima competición de clubes europeos.

El Atlético de Madrid no se fía del Barcelona

A pesar de haberse puesto por delante en la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid no se fía del Barcelona y aprende la lección tras la Copa del Rey, dónde el cuadro blaugrana le endosó tres goles en el Metropolitano para casi darle la vuelta al marcador global. "El resultado es importante pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos, si bien sabemos de la ventaja que tenemos ahora y debemos aprovecharla en casa, con nuestra gente. No va a ser fácil, pero estamos donde queremos estar", afirmaba Julián Álvarez tras el encuentro.

Por su parte, Giuliano Simeone destacaba que "contra el Barcelona pocos resultados son contundentes". "Son un gran equipo, tienen grandísimos jugadores. Hicimos un esfuerzo enorme para conseguir este resultado. Tenemos que seguir trabajando, pensar en lo nuestro y mejorar las cosas que como equipo podemos mejorar y llegar hasta donde queremos llegar", subrayaba mientras que Girezmann ha matizado que "queda muchísimo por jugar". "No hicimos nuestro mejor partido con balón, tenemos cosas que mejorar y que aprender. Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar. Las semifinales están muy lejos, a 90 o más minutos. Tranquilidad, confianza y los pies en el suelo", ha resumido el internacional francés en declaraciones a Movistar+.

Simeone, por otro lado, también opta por ser cauto con el resultado y por trabajar para mantener la ventaja e intentar hacer daño al equipo de Hansi Flick en el Metropolitano para cerrar el pase a semifinales. "La verdad, me gusta estar del lado de preparar la ventaja, porque es una cuestión de sentido común. Después es normal, ya lo vimos después del 4-0, lo bien que han jugado ellos y qué bien han respondido a un partido en su casa. Así que nos imaginamos un partido difícil, nos imaginamos un partido complejo, pero ya lo dijimos. No miramos a quién tenemos adelante, sabemos que tenemos que pasar", sentenciaba Simeone respecto al tema.