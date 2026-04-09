El "sentido común" salva al Atlético de Madrid y a Marc Pubill: la jugada más absurda de la Champions League

Una polémica y absurda acción de Marc Pubill en el área del Atlético de Madrid pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria, pero ni el árbitro ni el VAR compartían las quejas del Barcelona, al igual que Simeone

La jornada de la ida de los cuartos de final de la Champions League deparó un intenso choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se llevaron la victoria del Camp Nou con un contundente 0-2 que deja la eliminatoria encarrilada para los colchoneros. Pero, como viene siendo habitual en los últimos choques entre ambos equipos, la polémica vuelve a acaparar las miradas y valoraciones de miles de aficionados. En esta ocasión, Marc Pubill fue el protagonista al agarrar el balón con la mano dentro del área tras un pase de Musso. En el Atlético de Madrid lo interpretaron como una cesión del portero al central para que sacase de puerta, al igual que el árbitro, por lo que el "sentido común", tal y como subraya Simeone, salvó al zaguero de una de las jugadas más absurdas de las últimas ediciones de la Champions League.

Simeone celebra el "sentido común" que salvó al Atlético de Madrid

Con 0-1 en el marcador y con un jugador menos, el Barcelona tuvo la oportunidad de recortar distancia desde los once metros después de que Marc Pubill, en una jugada absurda, cogiese el balón con la mano en el área chica para sacar de puerta, después de que Musso, con el balón en el suelo, parado y dentro del rectángulo, se la pasase al zaguero con los pies. Rápidamente el banquillo del Barcelona saltó para reclamar penalti, al igual que la grada del Cam Nou. Desde el Atlético de Madrid no veían nada raro, al igual que el árbitro, que ordenó seguir jugando. El VAR tampoco entró a revisar la jugada y desde el Barcelona estallaron contra la decisión del árbitro, catalogado como "sentido común" por Simeone.

"Si estaba lejos de la de Giuliano, la de Musso estaba más lejos aún; lo que sí hay es sentido común. Si Marc Pubill, que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc Pubill, es porque solamente hay sentido común del juego. Después podemos buscar todas las situaciones que queremos para, obviamente, opinar", recalca Simeone en la rueda de prensa posterior al partido.

El Barcelona, muy molesto con la actuación arbitral

En el otro lado del terreno de juego, tras el encuentro, Hansi Flick denunció esta acción, mostrando su enfado con la decisión arbitral. "La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido. En este sentido, Flick ha señalado que el asistente VAR sí que estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y ha explicado que no le han dado "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill. "Era mejor no hablar con el árbitro. Tenemos que aceptarlo y estar centrado en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", ha añadido.