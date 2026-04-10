El Barcelona acaricia LaLiga, pero la historia avisa: no está todo hecho, el Real Madrid tiene opciones

La lucha por el título en LaLiga ha entrado en su fase decisiva. El FC Barcelona lidera la clasificación con 76 puntos, siete más que el Real Madrid al inicio de la jornada 31, una ventaja que históricamente ha sido muy difícil de remontar, pero no imposible

A falta de ocho jornadas para el final de la temporada 2025/26 en LaLiga, el margen de siete puntos del Barcelona sobre el Real Madrid parece sentenciar el campeonato. Pero echando la vista atrás, el calendario y los precedentes invitan tanto a la cautela azulgrana como a la esperanza blanca.

Una ventaja sólida, pero no definitiva

Históricamente, una diferencia de más 7 puntos en este punto de la temporada suele ser decisiva. De hecho, en los precedentes más cercanos, el líder terminó levantando el título en todos los casos similares.

Según los datos comparados de temporadas recientes, el Barcelona ya ha estado en una situación prácticamente idéntica:

En la 2022/23, llegó con 76 puntos en la jornada 31 y acabó campeón con claridad

En la 2015/16, también lideraba con margen, aunque terminó sufriendo hasta el final

Aunque el patrón parezca claro, donde tal ventaja suele favorecer al líder, hay otros casos muy sonados donde los bajones en Liga empiezan a aparecer cuando la Champions League entra en su fase decisiva.

El precedente que mantiene viva la esperanza

El caso que más se asemeja al actual es el de la temporada 2015/16. Aquel Barça llegó a este tramo con una ventaja de 10 puntos sobre el Real Madrid y 9 sobre el Atlético, que era segundo, pero sufrió un bajón inesperado que reabrió la lucha por el título.

Todo cambió tras un ‘Clásico’ en el Camp Nou que ganó el Real Madrid. A partir de ahí, el conjunto azulgrana encadenó tres derrotas consecutivas y permitió que los blancos se acercaran hasta quedarse a un solo punto en la última jornada.

Otro de los casos más sonados ocurrió en la temporada 2003/04 donde, en la jornada 26, el Real Madrid de los ‘Galácticos’ lideraba LaLiga con 8 puntos de ventaja. Sin embargo, la derrota en ‘El Clásico’ de la jornada 34 celebrado en el Santiago Bernabéu supuso el colapso del equipo, que perdió el resto de partidos de Liga, cediendo el título al Valencia de Rafa Benítez.

El calendario aprieta, y el Clásico lo puede decidir todo

El tramo final no da respiro. Ambos equipos compiten en paralelo en la Champions League, donde tendrán que remontar en el partido de vuelta de cuartos de final, lo que añade desgaste físico y mental a la pelea por LaLiga.

En el caso del Barcelona, los compromisos ante Espanyol, Getafe u Osasuna aparecen como posibles escenarios de pérdida de puntos, especialmente lejos del Camp Nou.

El Real Madrid, por su parte, no tiene margen de error. Visitas como la del Real Betis o el propio 'Clásico' obligan a un pleno prácticamente perfecto.

Y precisamente ese partido, fijado para el 10 de mayo, en la jornada 35, puede ser el punto de inflexión definitivo. Si ambos equipos mantienen la distancia actual hasta entonces, el Barcelona podría proclamarse campeón ante su eterno rival.

El Madrid, sin margen: todo pasa por ganar

El escenario es claro: el Real Madrid necesita una combinación casi perfecta. Ganar prácticamente todos sus partidos y esperar varios tropiezos del Barcelona

No basta con recortar poco a poco. La diferencia obliga a un cambio brusco en la dinámica, algo que solo se produce en contextos de crisis del líder.

La clasificación favorece claramente al Barcelona, que depende de sí mismo y tiene margen para gestionar errores. Sin embargo, el fútbol ha demostrado en múltiples ocasiones que los finales de temporada pueden romper cualquier previsión, mientras el Real Madrid busca salvar una temporada abocada al fracaso.