Giro total en el Real Madrid: el club niega cambios en su estructura deportiva

El Real Madrid ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a una posible reestructuración en su organigrama deportivo. El club blanco ha emitido un comunicado oficial en el que niega de forma tajante estar trabajando en la incorporación de un director deportivo

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales después de que se difundiera que la entidad valoraba recuperar la figura del director deportivo de cara a la próxima temporada. En un contexto marcado por la irregularidad deportiva y la posibilidad de realizar cambios estructurales, el conjunto blanco quiere seguir fiel a su reciente modelo.

Un desmentido directo y sin matices

El club no ha dejado espacio a la interpretación. En su comunicado oficial, el Real Madrid califica la información como “rotundamente falsa”, rechazando de plano cualquier movimiento en esa dirección.

“El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida por el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa”, señala el texto.

Defensa del modelo actual

Más allá del desmentido, el comunicado también sirve como reafirmación del modelo organizativo que ha mantenido el club en los últimos años. El Real Madrid destaca “extraordinariamente” el trabajo que viene desarrollando su actual dirección deportiva, poniendo en valor los resultados obtenidos durante esta etapa.

En ese sentido, el club recuerda que este modelo ha sido clave en uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente, con un dato especialmente significativo: la conquista de cinco Champions League en la última década.

Un contexto de rumores y posibles cambios

La información desmentida surgía en un momento delicado desde el punto de vista deportivo. El equipo, que ha vivido una temporada irregular, afronta el tramo final con dudas en LaLiga y con la exigencia de competir en Europa.

Ese escenario había alimentado la idea de una posible reestructuración interna, no solo en la plantilla, sino también en los despachos.

Entre las hipótesis planteadas, destacaba la recuperación de la figura del director deportivo como nexo entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, una posición que el club ha evitado en los últimos años apostando por un modelo más centralizado.

Continuidad en la hoja de ruta

Con este comunicado, el Real Madrid lanza un mensaje de estabilidad. No habrá cambios en la estructura deportiva a corto plazo, al menos en lo que respecta a la creación de una nueva figura ejecutiva.

El club mantiene su confianza en el sistema actual, liderado por nombres clave dentro del organigrama como José Ángel Sánchez, hombre fuerte de la entidad junto a Florentino Pérez, y perfiles de confianza como Juni Calafat o Santiago Solari.

El foco, en lo deportivo

En plena recta final de la temporada, el desmentido también sirve para cortar de raíz cualquier ruido externo que pueda desviar la atención del equipo.

Con LaLiga aún en juego y la exigencia de remontar la eliminatoria de cuartos de Champions ante el Bayern en Múnich, el Real Madrid busca centrar todos los esfuerzos en el rendimiento deportivo, dejando en segundo plano cualquier especulación sobre cambios estructurales.