El Real Madrid podría estudiar un cambio en su estructura interna

El Real Madrid ya no solo trabaja en fichajes para reforzar la plantilla de la próxima temporada. Tras un curso muy irregular, con el equipo lejos del FC Barcelona en LaLiga, eliminado de la Copa del Rey y obligado a remontar ante el Bayern de Múnich en la Champions League, en el club blanco podrían estar estudiando cambios en la estructura deportiva

El contexto competitivo del Real Madrid ha llevado a la cúpula del club a abrir varias carpetas de forma simultánea. Una tiene que ver con la reconstrucción de la plantilla, donde aparecen como prioridades un centrocampista y un defensa central de nivel. La otra, menos visible pero igualmente importante, afecta a la organización interna del área deportiva, en un momento en el que el equipo busca recuperar solidez tanto en el campo como en la toma de decisiones.

En ese escenario aparece una posibilidad que llevaba tiempo fuera del debate en el Santiago Bernabéu: recuperar la figura del director deportivo. La información, adelantada por Antón Meana en la Cadena SER, sitúa al club en una fase de estudio, todavía sin una decisión definitiva, pero sí con movimientos encaminados a valorar perfiles y a medir si ese cambio puede ayudar a ordenar mejor el proyecto.

Un verano que apunta a más que simples fichajes

La temporada del Real Madrid ha dejado demasiadas señales de desgaste. El relevo en el banquillo, con Xabi Alonso primero y Álvaro Arbeloa después, no ha servido para devolver al equipo una línea estable de resultados. La distancia con el liderato en Liga, la eliminación copera y la necesidad de remontar en la Champions han colocado al club en una situación que invita a revisar mucho más que el vestuario.

Por eso, en Valdebebas se trabaja con la idea de que el próximo mercado no se limitará a corregir dos o tres posiciones. También puede ser el momento de ajustar la estructura deportiva del club, separando funciones que en los últimos años han estado concentradas en un mismo eje de poder.

Actualmente, el peso ejecutivo del club en esta parcela recae en José Ángel Sánchez, hombre fuerte de la entidad junto a Florentino Pérez. A su alrededor trabajan también perfiles de confianza como Juni Calafat o Santiago Solari, en una estructura jerárquica muy definida que ha funcionado durante años.

Un modelo que el club ya conoce bien

La figura del director deportivo no sería una novedad absoluta en el Real Madrid. En otras etapas, el club ya recurrió a perfiles de mucho peso institucional y futbolístico para ocupar ese espacio. Pedja Mijatovic o Jorge Valdano desempeñaron ese papel en momentos distintos, con responsabilidades en la planificación deportiva y en la conexión entre despachos, entrenador y plantilla.

Esa experiencia previa es una de las razones por las que el debate ha reaparecido ahora. El Real Madrid quiere seguir compitiendo con los mejores clubes de Europa, pero también sabe que el mercado, la gestión del vestuario y la convivencia entre presente y futuro exigen una coordinación cada vez más fina. Un director deportivo independiente podría actuar como puente entre las necesidades del banquillo, la visión institucional del club y la construcción de plantilla.

Florentino mira al futuro mientras el equipo se juega el presente

El momento elegido para plantear esta reflexión no es casual. El Real Madrid encara un final de temporada de máxima presión, con el margen de error prácticamente agotado. Mientras el equipo intenta no acabar la temporada en blanco, el club ya piensa en cómo evitar que los mismos problemas se reproduzcan el próximo curso.

La posible recuperación de un director deportivo habla de una entidad que quiere revisar su método de trabajo sin esperar a que el deterioro competitivo sea mayor. En otras palabras, el Real Madrid no solo estudia fichajes: estudia una nueva manera de ordenarse para volver a competir.