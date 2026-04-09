Asencio lanza un mensaje a Arbeloa que reabre un conflicto en el Real Madrid

La tensión en el Real Madrid suma un nuevo capítulo. Raúl Asencio ha señalado directamente a Álvaro Arbeloa tras semanas sin minutos tanto en LaLiga como en Champions League, dejando una frase que ha generado un fuerte revuelo en Valdebebas

El central del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido apartado por su entrenador, Álvaro Arbeloa, del once titular en los últimos partidos tanto de LaLiga como en las eliminatorias de la Champions League, donde tampoco ha llegado a ser convocado.

Tras volver a quedarse en el banquillo ante el Bayern de Múnich, el jugador ha vuelto a poner el foco en su situación con unas declaraciones que apuntan directamente al técnico salmantino.

La frase que lo cambia todo

A su llegada a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Asencio fue preguntado por su ausencia en el equipo. Su respuesta fue breve, pero contundente: “¿Que por qué no juego? Eso hay que preguntarle a Arbeloa…”.

Una frase que no ha pasado desapercibida y que reabre un conflicto que parecía cerrado dentro del vestuario blanco, tras varias semanas de tensión entre jugador y entrenador.

Un desencuentro que viene de atrás

Según informó Marca, la relación entre Asencio y Arbeloa se tensó tras la suplencia del central en Champions ante el Manchester City, durante el encuentro de ida de los octavos de final, disputado en el Santiago Bernabéu.

El episodio más delicado se produjo días después, cuando el central acudió al despacho del técnico acompañado de un médico para comunicar unas molestias musculares antes de recibir al Elche en LaLiga, partido en el que iba a ser titular.

Una situación que no sentó nada bien a Arbeloa, especialmente porque obligó a Antonio Rüdiger a jugar en un momento delicado físicamente, teniendo a ser sustituido por el canterano Diego Aguado en la segunda parte.

El veto y la disculpa

A partir de ese momento, Asencio quedó fuera de varias convocatorias. El técnico llegó incluso a lanzar mensajes indirectos en el vestuario buscando una disculpa pública que no llegó de inmediato.

Finalmente, antes del último partido de Liga ante el Mallorca, el jugador dio el paso y pidió perdón al grupo, lo que permitió su regreso a las convocatorias. Sin embargo, su situación no ha cambiado: sigue sin minutos.

Arbeloa avisa sin señalar

Horas antes de la frase de Asencio, Arbeloa había lanzado un mensaje claro en rueda de prensa sobre la actitud y la exigencia en el equipo: “Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días”.

Sin mencionar nombres, el técnico dejó entrever que la implicación diaria es clave más allá del talento, cuando la Champions League empieza a primar sobre los partidos de Liga.

Un final de temporada decisivo

El Real Madrid llega tocado tras dos derrotas consecutivas, ante el Bayern de Múnich y Mallorca, con LaLiga cuesta arriba y la necesidad de remontar en Múnich.

Con todo ello, el próximo partido ante el Girona puede ser clave para medir si Arbeloa decide cerrar definitivamente el episodio o mantiene al jugador en un segundo plano. El Real Madrid necesita estabilidad en un momento crítico, pero el mensaje de Asencio deja claro que el conflicto sigue muy vivo.