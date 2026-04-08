El regreso de Ferland Mendy, un refuerzo de lujo para Arbeloa que apunta a la vuelta en Múnich

El lateral del Real Madrid ha completado el entrenamiento de hoy y coge fuerza su vuelta a la convocatoria para el partido de este viernes ante el Girona. Tras ello, el francés podría ser titular en el duelo ante el Bayern del próximo miércoles

La derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich dejó varios señalados en el conjunto de Arbeloa, uno de ellos fue Álvaro Carreras. El español fue sometido al gran nivel que demostró Michael Olise en la noche de ayer en el Bernabéu. Por ello, el debate se ha abierto ante la posibilidad de que Ferland Mendy sea titular en el encuentro de vuelta de Champions League frente al conjunto de Kompany.

En este sentido, Ferland Mendy ha sido la buena noticia en el entrenamiento de hoy, ya que ha completado la sesión con el resto del grupo. El francés sigue recortando plazos y podría entrar en la convocatoria para el partido de este viernes ante el Girona, lo que haría sumarle las opciones de viajar a Alemania e incluso comenzar de inicio en el Allianz, si Álvaro Arbeloa lo considera.

Arbeloa, ante la duda de Ferland Mendy o Álvaro Carreras contra el Bayern

Arbeloa salió en defensa de Carreras tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern: "Tenía enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo y no es fácil enfrentarte a un jugador como Olise. Mi confianza sigue intacta en él". Sin embargo, el nivel que mostró el ex del Benfica le podría dejar sin disputar uno de los encuentros más importantes de la temporada para los blancos, como es el del próximo miércoles en Múnich.

Por ello, Ferland Mendy aparece en escena de nuevo. El Real Madrid ha informado, a través de su página web, que el francés ha completado el entrenamiento con el grupo, por lo que su regreso es cuestión de tiempo. Los de Arbeloa reciben este viernes al Girona en el Bernabéu, dónde el lateral podría tener minutos casi un mes después, desde el encuentro ante el Manchester City del pasado 11 de marzo, jugando la primera parte.

El factor Michael Olise, decisivo para tomar una decisión

Michael Olise fue diferencial en el encuentro del pasado martes en el Bernabéu. Fue el protagonista en los ataques del Bayern de Múnich y la principal amenaza de los de Kompany ante el Real Madrid, pese a estar rodeado de jugadores como Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. Además, dio la asistencia del segundo gol de los alemanes, que ponía tierra de por medio poco después de comenzar la segunda parte.

De esta manera, Carreras sufrió a lo largo de los 90 minutos, aunque Arbeloa decidió mantenerlo todo el partido. De hecho, solamente hizo tres sustituciones. Por ello, Ferland Mendy puede ser la apuesta del técnico del Real Madrid en la vuelta de Múnich. El francés logró una gran actuación contra el Manchester City, defendiendo a Savinho, por lo que la idea sería que el lateral haga lo mismo con su compatriota.

La vuelta de Ferland Mendy, una incógnita en el Real Madrid

No obstante, los problemas musculares de Ferland Mendy crean dudas en el Real Madrid. Así explicó Arbeloa las sensaciones con el lateral francés, cuando cayó lesionado frente al Manchester City: "Lo de Ferland no tiene buena pinta. Sabíamos que era un riesgo darle dos partidos seguidos. Lo hemos corrido y soy el responsable. Es una maravilla poder entrenarlo".

Ferland Mendy lleva desde febrero de 2025 sin disputar dos partidos consecutivos, lo que provoca incertidumbre en su rendimiento en los siguientes partidos. La primera prueba puede ser este viernes ante el Girona, dónde podría tener minutos saliendo desde el banquillo. Sus sensaciones en el duelo de LaLiga podrían confirmar si puede salir de titular en el decisivo partido contra el Bayern de Múnich.