Duras críticas a Vinícius tras el Real Madrid - Bayern: "Es horrible"

Las críticas a Vinícius Júnior tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la Champions League siguen creciendo. El último en cargar con dureza ha sido Rafael van der Vaart, que ha cuestionado abiertamente el comportamiento del brasileño sobre los terrenos de juego

Vinícius Júnior volvió a estar en el foco tras la ida de los cuartos de final de la Champions League, no solo por su rendimiento, sino por su actitud durante el partido, un aspecto que ha generado debate tanto dentro como fuera del Real Madrid.

Rafael van der Vaart, exjugador del Real Madrid, que vistió la camiseta blanca entre 2008 y 2010, no se mordió la lengua al analizar el partido en Ziggo Sport. Su valoración fue contundente: “Vinicius es horrible. Me molesta muchísimo cuando lo veo”.

El excentrocampista, eso sí, no dudó en reconocer el talento del brasileño, pero centró su crítica en su comportamiento: “Me parece increíblemente triste porque es un jugador fantástico. Pero en cuanto recibe un pequeño empujón, se tira al suelo esperando una tarjeta roja y luego se levanta como si nada”. Para el neerlandés, ese contraste entre calidad y actitud es lo que empaña la imagen de un futbolista llamado a marcar diferencias.

Un partido que alimenta el debate

El encuentro ante el Bayern volvió a dejar dudas en torno a Vinícius. A pesar de la importancia del duelo, el brasileño no logró ser decisivo en ataque, a diferencia de Kylian Mbappé, que sí consiguió ver puerta, aunque su actitud como líder del equipo también ha sido criticada.

Uno de los momentos más señalados llegó en el minuto 60, cuando falló un mano a mano ante Manuel Neuer. Una ocasión clara que pudo cambiar el rumbo del partido y que terminó generando frustración en el propio jugador, y en gran parte del público del Santiago Bernabéu, que reaccionó con silbidos.

Kompany sale en su defensa

Frente a las críticas, la postura de Vincent Kompany fue completamente distinta. El técnico del Bayern optó por respaldar al futbolista madridista y pidió respeto hacia su figura.

“Vini debe seguir siendo como es. Tiene todo mi apoyo”, aseguró tras el partido. Además, defendió la necesidad de jugadores con personalidad en el fútbol actual y recordó casos similares como el de Franck Ribéry.

Un foco constante sobre Vinícius

No es la primera vez que el brasileño se encuentra en el centro del debate. Su estilo, su carácter y su forma de competir generan opiniones enfrentadas de forma habitual.

Mientras algunos consideran que su actitud le perjudica, otros defienden que esa personalidad forma parte de lo que le convierte en un jugador diferencial.

El reto inmediato del Real Madrid

Con la eliminatoria aún abierta, el Real Madrid se jugará su futuro en la Champions en el partido de vuelta en Múnich. Un escenario donde cada detalle será decisivo, ya que el Real Madrid puede firmar una de sus peores temporadas.

En ese contexto, todas las miradas volverán a estar puestas en el brasileño, no solo por su rendimiento, sino también por su manera de afrontar un partido que puede servir de reivindicación tras lo vivido en el Santiago Bernabéu.