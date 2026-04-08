Mazazo para el Girona antes del Bernabéu: pierde a su máximo goleador

El Girona FC afronta el tramo final de LaLiga con una baja crítica. Vladyslav Vanat, máximo goleador del equipo, dice adiós a la temporada justo antes del duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, condicionando los planes de Míchel Sánchez, dándole la oportunidad de resurgir a Abel Ruiz

El Girona ha recibido un jarro de agua fría justo cuando tiene encaminada la permanencia en LaLiga. El conjunto de Míchel Sánchez pierde a su máximo goleador, el ucraniano Vladyslav Vanat.

El delantero sufrió una lesión en la reciente victoria ante el Villarreal y las pruebas médicas han confirmado un largo periodo de baja, haciendo imposible su participación en el próximo duelo de Liga ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.

Un contexto de máxima exigencia

El Girona llega a este tramo final de temporada en una posición relativamente cómoda, ocupando la décimo segunda plaza con 37 puntos tras su victoria ante el Villarreal. Sin embargo, el propio Míchel ha insistido en las últimas semanas en que la salvación aún no está cerrada.

La referencia de los 42 puntos sigue muy presente en el vestuario. Actualmente, el descenso está más comprimido que nunca, donde equipos como el Sevilla, último salvado con 31 puntos, Elche, Levante o Real Oviedo aún mantienen opciones de permanencia. Con 24 puntos en juego, cualquier relajación puede salir cara.

Vanat, KO hasta final de temporada

En ese escenario, el Girona ha recibido un golpe durísimo. El club ha confirmado que Vladyslav Vanat sufre una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El tiempo estimado de baja oscila entre las 10 y las 12 semanas, lo que implica que el delantero ucraniano no volverá a jugar en lo que resta de curso.

Se trata de una ausencia clave, ya que Vanat era el principal referente ofensivo del equipo con nueve goles en LaLiga, además de haber ganado peso en el esquema del técnico en las últimas jornadas.

Un problema en el peor momento

La lesión llega justo antes de una de las citas más exigentes del calendario: la visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid.

Pero no será el único reto. El Girona encara un calendario exigente en este tramo final, con partidos ante Real Betis, Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Un calendario que obliga a mantener la máxima competitividad hasta el final.

Abel Ruiz, ante su gran oportunidad

Ante la baja de Vanat, todas las miradas apuntan a Abel Ruiz, que ya dejó buenas sensaciones en el último encuentro. El delantero, que había tenido un papel secundario durante buena parte del curso, deberá asumir ahora más protagonismo en un momento clave para el equipo.

También aparecen alternativas como Stuani o Echeverri, pero el peso ofensivo recaerá, previsiblemente, sobre el ex del Braga, que ya dejó grandes momentos en temporadas anteriores.

Un objetivo aún por cerrar

El Girona tiene la permanencia encarrilada, pero no asegurada. La baja de su máximo goleador puede condicionar la tranquilidad del equipo en las próximas semanas, más aún si los resultados dejan de acompañar.

El margen sigue siendo favorable, pero el mensaje dentro del vestuario es claro: no hay nada hecho. Como ha repetido en innumerables ocasiones Míchel, el reto está en llegar a los 42 puntos.