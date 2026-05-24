Carvajal, Muriqi, el euro Getafe o Lemar, protagonistas del final de Liga

El descenso de Mallorca y Girona, la clasificación europea del equipo de Bordalás o la despedida de Carvajal, protagonistas de la Lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 38

LaLiga EA Sports 25/26 llega a su fin y la última jornada fue muy importante por muchos motivos. Tras la jornada 38, Mallorca y Girona certificaron su descenso a Segunda pese a los goles de Muriqi, segundo máximo anotador del torneo, mientras que el Getafe de Bordalás logró clasificarse para la Conference League en esta última jornada. Además, jugadores como Dani Carvajal se despidieron de sus estadios. En ESTADIO Deportivo sacamos la lupa para resaltar lo más destacado del final del campeonato doméstico.

Las lágrimas del Bernabéu por Carvajal

El capitán madridista y algún que otro compañero y aficionado no pudieron contener las lágrimas en la despedida de Dani Carvajal este sábado, cuando jugó su último partido con el Real Madrid y ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, que puso fin a la trayectoria profesional del capitán del conjunto blanco.

Una despedida en la que el lateral internacional español, que pone fin a su carrera con un total de 27 títulos, pareció querer reivindicar la importancia de la cantera al asistir a Gonzalo, uno de los últimos jóvenes en salir de la 'Fábrica', en el gol que abrió el triunfo blanco (4-2) ante el Athletic.

El dramatismo final en Girona

Cualquier mínimo detalle podía marcar el descenso y así fue. Thomas Lemar estrelló la pelota en el larguero a diez minutos del final del partido y con empate (1-1) en el marcador. El francés, con el portero del Elche ya batido, disparó desde la frontal del área, pero el balón fue repelido por el travesaño, lo que no sólo condenó al descenso al Girona, al que sólo le valía ganar, sino que certificó la permanencia del Elche y de Osasuna, que hubieran bajado si el balón hubiera acabado en gol.

Nunca un gol fue tan triste para un delantero

Muriqi volvió a marcar en la última jornada del campeonato, alcanzando las 23 dianas este curso y convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la categoría, algo que sirvió de poco al Mallorca, que no pudo evitar el descenso a Segunda.

Obligado a ganar y a esperar resultados de terceros para conseguir mantener la categoría, el cuadro balear no pudo obrar el milagro pese a vencer por 3-0 al Oviedo con un gol final del kosovar.

Espí y sus motivos para sonreír

Si el gol de Muriqi supo muy amargo, la derrota del Levante (2-1) ante el Betis en la Cartuja supo a gloria para el cuadro granota, cuyo gol lo volvió a marcar Carlos Espí.

El joven delantero del Levante, de tan solo 20 años, ratificó su condición como una de las grandes revelaciones del curso, con un gol en el campo del Betis que puede llevar al atacante valenciano al próximo Mundial.

Bordalás y Luis Milla llevan al Getafe a Europa

La temporada cuajada por Luis Milla supone la confirmación del jugador del Getafe como uno de los mejores centrocampistas de LaLiga EA Sports, gracias a su visión de juego, como atestiguan sus diez asistencias, e inteligencia.

Cualidades a las que Luis Milla sumó en esta última jornada una hasta ahora desconocida, su faceta como goleador, tras marcar a los cincuenta y nueve minutos el tanto del triunfo del Getafe ante Osasuna que sirvió para certificar su regreso, seis años después, a las competiciones europeas.