Betis 2-1 Levante: Despedida literal que deja satisfechos a ambos equipos

Los tantos de Ez Abde y Fornals invalidaron el de Espí al filo del descanso para permitir un adiós verdiblanco a a temporada con un triunfo que tampoco es lesivo para los azulgranas, que permanecen en la elite del fútbol español; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Ganó el Real Betis y pudo despedirse con triunfo y 60 puntos de su público en La Cartuja tras una temporada en la que ha conseguido volver 21 años después a la Champions League. Abrió enseguida el marcador Ez Abde, empató Carlos Espí justo antes del intermedio y sentenció en la reanudación Pablo Fornals para que todos, a la postre, se marcharan contentos, incluido un Adrián San Miguel que dijo adiós de manera inmejorable al fútbol en activo. También sonrió, aunque se le helara a ratos el gesto, un Levante UD que amarra la permanencia al no darse la carambola en otros tres campos que sí habría dado con sus huesos en Segunda.

Desde luego, el anfitrión no salió a verlas venir, como podía deducirse del once elegido por Manuel Pellegrini. Antes al contrario, Ez Abde castigaba a los cinco minutos el despiste de Jeremy Toljan para aumentar sus cifras y las de Antony Matheus dos Santos como asistente, fusilando desde cerca a Mathew Ryan. Incluso, Busquets Ferrer hacía caso a su asistente y anulaba el segundo del 'Cucho' Hernández justo antes del ecuador, no por la posición ilegal del colombiano al recibir de Héctor Bellerín, sino por estorbar la visibilidad al australiano en el inicio de la jugada cuando disparaba desde la frontal Pablo Fornals.

Si bien los otros resultados no condenaban todavía a los granotas, los nervios arreciaron en el banquillo foráneo, también por el poco peligro que creaban los suyos ante la meta defendida una última vez por Adrián San Miguel. El de Su Eminencia también se lo tomaba en serio, como demostró a nueve del intermedio con una doble intervención a quemarropa ante Carlos Espí (aparentemente en fuera de juego) y Jon Ander Olasagasti. Tocaban y tocaban los verdiblancos ante un rival que perseguía sombras y lo fiaba todo al contragolpe. De hecho, tuvo el segundo el 'Cucho', ganando Ryan el mano a mano para que, en la siguiente, el 'matador' azulgrana no perdonara.

Se la robó Kervin Arriaga a Isco Alarcón, filtraba el pase entre los centrales Pablo Martínez y marcó a bocajarro el de Tavernes. Fue lo último reseñable, ya en pleno alargue, de la primera mitad. En la reanudación, como era de esperar, apretaron los de Luís Castro, los únicos a los que les iba algo (mucho) en la contienda. Adrián San Miguel impedía el segundo de Iván Romero, al tiempo que una cabalgada del recién ingresado Tay Abed terminó con un disparo ajustadísimo. Sin embargo, despertaría el Real Betis coincidiendo con la entrada de Giovani Lo Celso por Isco. Y lo hizo pese a la inspiración de Mathew Ryan.

El oceánico desvió mano cambiada un derechazo del 'Cucho' Hernández que buscaba la escuadra y hacía lo propio a continuación ante el testarazo desde muy cerca de Diego Llorente, pero esta vez andaba más listo en el segundo palo Pablo Fornals para empujarla a la red casi sin ángulo. Atenazado el Levante UD a la espera de que el resto de resultados de sus rivales directos les siguieran acompañando pese a la derrota, rozó el 2-2 que le habría quitado cualquier incertidumbre de nuevo Tay Abed, pero entre el punteo de Adrián San Miguel y el poste impidieron el movimiento. Con todo, bajan finalmente a Segunda división, junto al Real Oviedo, tanto RCD Mallorca como Girona FC.

Ficha técnica del Real Betis - Levante UD de LaLiga EA Sports

Real Betis: Adrián; Bellerín, Diego Llorente, Natan (Valentín Gómez 80'), Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals (Fidalgo 80'); Antony, Isco (Lo Celso 54'), Ez Abde ('Chimy' Ávila 80'); y 'Cucho' Hernández.

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Pablo Martínez (Etta Eyong 86'), Arriaga (Oriol Rey 46'), Olasagasti (Raghouber 78'); Iván Romero (Iker Losada 78'), Tunde (Tay Abed 46') y Espí.

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Amarillas a los locales Antony, así como a los visitantes Arriaga, Toljan y Luís Castro (técnico).

Goles: 1-0 (5') Ez Abde; 1-1 (45+1') Espí; 2-1 (68') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 38ª jornada (última) de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 45.318 espectadores, con más de 1.000 aficionados granotas en las gradas.