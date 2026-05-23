Betis - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 38 de la LaLiga EA Sports

El Betis, con nada en juego, se despide esta noche de la temporada en La Cartuja con la visita de un Levante que necesita un punto para garantizar la salvación

El Betis despedirá esta noche la temporada 25/26 en el Estadio de La Cartuja con el partido ante el Levante, correspondiente a la última jornada del campeonato liguero y que afronta en una situación completamente opuesta a su rival.

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Y es que el Betis llega al cierre del curso con los deberes más que hechos tras asegurar en la antepenúltima jornada su clasificación para la Champions como quinto clasificado, mientras que los granotas se presentan en la capital hispalense con su salvación en juego.

El Betis no se juega nada, pero el Levante necesita un punto para asegurar la salvación

Es verdad que las dos últimas victorias le deja al borde de la permanencia, pero una derrota le podría condenar a perder la categoría, mientras que el empate le garantiza permanecer en la elite del fútbol español, lo que hace unas semanas parecía completamente impensable.

Por ende, sería lógico que los de Luis Castro saltaran al terreno de juego con una marcha más que los verdiblancos tanto en cuanto los locales no se juega prácticamente nada más allá de darle una última alegría a la afición.

Betis No Iniciado - Levante

Haga lo que gana esta noche, no se moverá de la quinta plaza, pues está a 12 unidades del cuarto, el Atlético, y tiene una renta sobre el sexto, el Celta, de seis puntos, por lo que se antoja un duelo plácido para los béticos, sin presión para vivir una última fiesta con los suyos en este curso 25/26 que expira mañana.

Betis-Levante: ¿A qué hora arranca el partido?

El partido que mide esta noche al Betis con el Levante, correspondiente a la jornada 38, la última del campeonato liguero, se disputará en el Estadio de La Cartuja este sábado 23 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas, al igual que el grueso de encuentros, en horario unificado, a excepción del Villarreal-Atlético, pasado al domingo al no haber nada en juego.

Betis-Levante: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero, con el que los verdiblancos cierran la temporada en casa, se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar +, en los canales M+ LALIGA 4 (dial 168 y 417 en Orange) y M+ LALIGA (dial 54 y 110, respectivamente). Como siempre se podrá visionar en diferentes formatos a través de sus aplicaciones.

Betis-Levante: ¿Cómo seguir online este duelo?

El partido no solo se podrá seguir en televisión, ya que existe la opción de no perderse nada de este encuentro gracias al directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto de lo que acontezca sobre el césped del feudo bético. La cobertura de este medio proseguirá tras la conclusión del duelo, con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas béticos.