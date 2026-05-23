Simeone, sobre la salida de Guardiola del Manchester City: "Ví el relato y me sentí muy identificado con él"

El entrenador del Atlético de Madrid desea lo mejor a Guardiola de cara al futuro y entiende la decisión del técnico del Manchester City

El Atlético de Madrid da carpetazo a una temporada que por momentos ha sido ilusionante, pero que vuelve a cerrarse sin títulos. Simeone ha estado sometido a una gran presión tras el dinero gastado en fichaje. Precisamente, la presión es lo que ha podido con Guardiola que da un paso al lado para dejar su sitio a un nuevo técnico. El catalán ha sido noticia en estos días por su adiós. Simeone, acerca del tema, subraya que vio el relato de Guardiola y se sintió "muy identificado" con él.

“Ayer leía un poco lo de Guardiola, en su explicación en conferencia de prensa, y si le cambiaban el nombre, no gané las copas que ganó él claramente, pero sí todo el relato que iba contando me sentía muy identificado con lo que relataba y la consecuencia de estar cada tres días expuestos, cada tres días compitiendo, cada tres días hablando con los futbolistas para la implicación de los partidos más allá de los entrenamientos, la gestión del grupo…”, repasó. “Y todo esto va generando una bola que no para y vuelve a empezar a los dos días de terminar el anterior partido”, continuó el técnico argentino, que acumula catorce temporadas y media al frente del Atlético.

“Desearle lo mejor en su vida. No creo que esté mucho tiempo parado, pero seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver, porque es de fútbol”, abundó Simeone, que se sintió reflejado en Pep Guardiola cuando expresó sus sensaciones actuales en su salida del Manchester City, con tanta carga de encuentros como hay en cada campaña.

Simeone no cree en una gran inversión en fichajes de cara a acerarse a las grandes potencias del fútbol europeo

En otro orden de cosas y en relación con la siguiente temporada del Atlético de Madrid, Simeone “no” cree que la llegada de Apollo Sports Capital vaya a generar una inversión económica en el mercado de fichajes de este verano que acerque al conjunto rojiblanco a las grandes potencias millonarias para el próximo curso. “No, no lo creo”, contestó el técnico en una pregunta en ese sentido en la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Apollo Sports Capital es el máximo accionista del Atlético de Madrid desde el pasado mes de marzo, cuando compró un 57 por ciento de los títulos para asumir el control del club, aunque con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto madrileño, y Enrique Cerezo, presidente, al frente de la gestión.