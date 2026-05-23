Florentino Pérez se adelanta a Enrique Riquelme en la carrera por la presidencia del Real Madrid

El actual presidente del Real Madrid recibe el visto bueno de la junta electoral a sus candidatura para las siguientes elecciones en la entidad blanca

La carrera por la presidencia del Real Madrid ya ha comenzado. Florentino Pérez anunció elecciones de cara al mes de junio y en el conjunto blanco se preparan para un proceso crucial en torno al futuro. Enrique Riquelme será el otro candidato a la presidencia, siempre y cuando validen su candidatura dentro del marco legal y cumpliendo las leyes del club. Florentino Pérez, de momento, se adelanta a Enrique Riquelme y la junta electoral valida la candidatura del actual presidente del Real Madrid.

“Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo”, señala la web del club. “Proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura”, completa.

Una candidatura liderada por Florentino Pérez, actual presidente del club, en su segunda etapa, desde el 1 de junio de 2009, y que ha presentado: “1.- Escrito de presentación. 2.- Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos. 3.- Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 22 de mayo de 2026”, apunta el comunicado de la junta electoral.

Turno para la candidatura de Enrique Riquelme de cara a las elecciones en el Real Madrid

Ahora le toca el turno a su oponente, Enrique Riquelme, que sigue adelante con el proceso para hacerle frente a Florentino Pérez y tratar de ser el próximo presidente del Real Madrid. El sábado será el día clave para que el empresario español presente toda la documentación para validar su candidatura de cara a unas elecciones que se celebrarán en junio de 2026. "La decisión definitiva sobre la candidatura se tomará entre esta noche y mañana por la Junta Directiva. Personalmente, soy partidario de dar el paso y encabezar este proyecto a partir del lunes", comentó Enrique Riquelme el pasado viernes a los micrófonos de los medios que le esperaban en un acto en Sevilla, entre ellos al de ESTADIO Deportivo.

"Llevamos meses dedicados plenamente a construir una candidatura seria, profesional e innovadora que, después de más de 20 años sin elecciones, represente una alternativa democrática y respetuosa para el club", subraya Enrique Riquelme que encabeza una candidatura que combina "ilusión" y "futuro".