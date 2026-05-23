Ernesto Valverde afronta su último gran reto en el Athletic Club

El técnico del Athletic Club quiere poner el broche de oro a su tercera etapa en el Athletic Club venciendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, hito que no logra la entidad vasca desde el 2005

El Athletic Club se despide de la temporada y de una leyenda de los banquillos, como es Ernesto Valverde. El entrenador de Viandar de la Vera pondrá fin a su tercera etapa en el conjunto bilbaíno y lo hará ante el Real Madrid, club al que el Athletic Club no ha vencido en el Santiago Bernabéu desde 2005. Valverde afronta el partido como su último gran reto en el Athletic Club con la esperanza de brindar una victoria en su último partido como entrenador del cuadro vasco.

Desde el año 2005 no gana el Athletic Club al Real Madrid en LaLiga en el Santiago Bernabéu. Por aquel entonces, un 19 de febrero, Ernesto Valverde era el entrenador del conjunto rojiblanco en su primera etapa en el banquillo del equipo de San Mamés. El 'Txingurri', 21 año después, pone fin a su tercera etapa como entrenador del Athletic Club. Tras no poder despedirse de la afición con victoria en 'La Catedral', Ernesto Valverde quiere redimirse y lograr un triunfo histórico ante el Real Madrid para poner fin a una racha de 21 años sin ganar al cuadro blanco en su territorio. De esta forma, el técnico rojiblanco pondría el broche de oro a una etapa gloriosa en el Athletic Club que se salda con dos títulos.

La despedida de Valverde: éxitos y una espinita clavada

En su última comparecencia ante los medios en las instalaciones del Athletic, Valverde confesó que le hubiese gustado "ganar una competición europea", pero agregó que sabía que "iba a ser muy difícil". En este mismo sentido, indicó que "el año pasado fue una gran oportunidad porque en la Europa League siempre hay margen". "La Champions League que jugamos este año nos da prestigio, es buena para la economía del club, pero es una competición muy difícil para nosotros", subrayó.

De su trayectoria de más de quinientos partidos como entrenador rojiblanco, el 'Txingurri’'se queda "con la final de Copa del Rey, sin duda alguna". "Todo se concentra en ganar una copa después de cuarenta años, me quedo con eso por todo lo que significa para todo el mundo", valoró en alusión al título conquistado frente al Mallorca en 2024, cuatro décadas después del anterior en esa competición. "Me voy bien y me voy contento. Cada uno tendrá su percepción de lo que he hecho aquí y de cómo soy. Espero que me recuerden con una sonrisa, que piensen en algún partido que hayan disfrutado con mi equipo y que no tengan en cuenta alguno que perdimos", deseó Valverde.