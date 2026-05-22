Enrique Riquelme da un nuevo paso al frente en su camino para presidir el Real Madrid

El empresario español delega parte de sus funciones de su negocia en Nacho Moreno para centrarse en ganar las elecciones a Florentino Pérez y ser el nuevo presidente del Real Madrid

Las elecciones en el Real Madrid están a la vuelta de la esquina. Florentino Pérez anunció que el conjunto blanco decidiría en las urnas quién será el presidente del Real Madrid en los próximos años. Una de las candidaturas seguras es la del propio Florentino Pérez, al que le ha salido competencia por el puesto de presidente del Real Madrid. Enrique Riquelme es el otro gran interesado. El empresario español se presentará a las elecciones, ya que recoge los requisitos impuestos por el club madrileño. En su camino por alcanzar la presidencia, Enrique Riquelme da un paso más liberándose de parte de sus funciones en su empresa de renovables al ascender a consejero a su hasta ahora CEO, Nacho Moreno.

El empresario español, de esta forma, delega sus funciones principales en su mano derecha para poder centrarse plenamente en las elecciones de cara a presidir el Real Madrid. Enrique Riquelme ha mostrado compromiso desde el día 1 con el madridismo que ve en el joven empresario una oportunidad para refrescar la junta directiva del Real Madrid y traer nuevas ideas al conjunto blanco.

Riquelme, que el lunes pasado aseguró que disponía del aval necesario para poder ser presidente del Real Madrid, está dispuesto a mantener el pulso electoral con Florentino Pérez y acudir a unas elecciones que se celebrarían en junio próximo, según los plazos. El empresario ya apuntó el miércoles que tenía una "obligación ética y moral de dar un paso adelante". "Los que no estamos de acuerdo con la privatización queremos que el Real Madrid sea de sus socios", indicó, y advirtió de que "pueden ser las últimas elecciones" en el club blanco "porque llega la privatización".

Enrique Riquelme, la alternativa a Florentino Pérez en el Real Madrid

Es por ello que el candidato a la presidencia del Real Madrid anunció que será la otra opción a Florentino Pérez. Enrique Riquelme confirmó que se presentará a las elecciones y avisa que cumple con todos los requisitos para hacerlo, incluyendo los 187 millones de euros de aval que exige la normativa del Real Madrid. "Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo", añade en su comunicación el empresario que informó a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".