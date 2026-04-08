El dato que condena a Arbeloa… y la fe del Real Madrid en Múnich

La derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions League deja algo más que una eliminatoria cuesta arriba. El equipo de Álvaro Arbeloa iguala ya los números que le costaron el puesto a Xabi Alonso, aunque en muchos menos partidos

El Real Madrid terminó la ida de cuartos de final de la Champions League del Santiago Bernabéu con una sensación contradictoria: superado durante gran parte del encuentro, pero todavía con vida en la eliminatoria gracias al gol final.

Tras una noche donde los jugadores recibieron los pitidos de la afición blanca, hubo una persona que quedó principalmente señalada, el entrenador, Álvaro Arbeloa, quién revive los fantasmas que acabaron con Xabi Alonso.

Un Madrid superado, pero con esperanza

El Bayern mostró en el Bernabéu ser un equipo más trabajado y sólido. Golpeó en los momentos clave con tantos de Luis Díaz y Harry Kane, y controló el ritmo del partido durante buena parte del choque.

Sin embargo, el Real Madrid logró mantenerse con opciones tras recortar distancias con el tanto de Mbappé, dejando la eliminatoria abierta de cara a la vuelta en el Allianz Arena, en Múnich. Eso sí, la imagen dejó dudas evidentes.

El dato que preocupa en el banquillo

Más allá del resultado, hay un dato que empieza a pesar en el entorno blanco. Arbeloa suma ya siete derrotas en apenas 19 partidos al frente del equipo.

Este registro iguala las cifras de Xabi Alonso, pero con una diferencia significativa: el técnico vasco necesitó 34 encuentros para alcanzar ese número. Es decir, Arbeloa ha llegado a ese punto en casi la mitad de tiempo.

Una temporada al límite

Las últimas semanas han dejado muy tocado al Real Madrid. La derrota ante el Mallorca ha reducido al mínimo sus opciones en LaLiga, mientras que la caída ante el Bayern obliga ahora a una remontada exigente en Alemania.

El escenario no invita al optimismo. El Bayern ha superado las últimas 15 eliminatorias de Champions en las que llegó con ventaja al partido de vuelta. Un dato que refleja la dificultad del reto que espera al Real Madrid en el Allianz Arena. Aun así, la historia blanca en Europa invita a no dar nada por perdido.

Arbeloa: autocrítica y fe

Tras el partido del Bernabéu, Arbeloa reconoció los errores del equipo, especialmente en acciones puntuales que terminaron siendo decisivas: “Hemos tenido dos pérdidas que habíamos hablado antes del partido. Contra estos equipos, si cometes esos errores lo pagas”.

El técnico lamentó no haber aprovechado mejor las ocasiones generadas, pero quiso quedarse con el aspecto positivo del resultado: “El gol nos da esperanza. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid”.

Con todo ello, el Real Madrid vuelve a enfrentarse a uno de esos escenarios donde la lógica juega en su contra. Pero si algo ha demostrado el club a lo largo de su historia en la Champions es que, cuando parece más complicado, es cuando más peligroso resulta.