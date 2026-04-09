Arbeloa aclara sus palabras sobre Mbappé y se reitera con Vinicius en el Real Madrid

El técnico del cuadro blanco compareció este jueves en sala de prensa en la previa del duelo del próximo viernes ante el Girona de LaLiga EA Sports

El Real Madrid quiere lamerse las heridas de la derrota en la ida de cuartos de final de la Champions League con el Girona pagando los platos rotos. El Real Madrid y el Girona abrirán la jornada 31 de LaLiga EA Sports este próximo viernes y lo harán a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Esta será la última vez que el Real Madrid tenga delante a su público antes de medirse al Bayern de Múnich la próxima semana en el choque de vuelta de cuartos de Champions League, por lo que un buen resultado y sobre todo una buena imagen serán decisivas para que la afición también crea en la remontada europea.

Este jueves, Arbeloa trató de matizar en cierto modo sus últimas palabras de Mbappé en las que pedía que el francés quiera ser jugador del Real Madrid todos los días. El técnico del Real Madrid aclaró: "No solo Mbappé, quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento y la calidad. Todos los días no se pueden jugar unos cuartos de Champions y partidos con gran motivación, ahí es donde viene la autoexigencia. Va más allá del talento que tiene".

Nuevo mensaje de Arbeloa para Mbappé

Seguidamente, Arbeloa insistió en que Mbappé tiene que brillar y además extrapoló este mensaje al resto de jugadores: "Queremos que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tengan que brillar. Eso necesitamos. Que sean ellos mismos todos los días y estén dispuestos a dar lo mejor. No es fácil, pero eso necesitamos. Que su motivación sea dar lo mejor de sí mismos".

Sobre el resto de jugadores, Arbeloa no consideró que a ningún jugador del Real Madrid le hayan faltado ganas en la última cita ante el Bayern de Múnich: "No no, en absoluto. No soy una persona que le guste desgranar tácticamente que buscamos aquí. Es importante el querer salir a tener una gran actitud, un gran compromiso. El talento está ahí y es maravilloso. Pero para ganar partido no nos vale solo con el talento. De vez en cuando sí, pero si queremos ser regulares, necesitamos más que talento". Además el técnico blanco dejó claro que no habrá rotaciones ante el Girona: "Mañana quiero salir a ganar. Vuelvo a pensar a pesar del resultado, que saqué a los mejores en Mallorca. No pienso en rotaciones. El partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana. Sacaré un equipo a la altura de ello".

Los nuevos pitos a Vinicius en el Santiago Bernabéu

Arbeloa sorprendió en cierta medida cuando este viernes justificó los pitos contra Vinicius y los entendió como parte de la exigencia de la afición: "Ya sabéis lo que pienso de Vinicius. Lo que significa para mí como entrenador, como madridista y el rendimiento que está dando. Para mí sería una suerte y ojalá jugar cada partido que tengo en el Bernabéu. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición. Lo veo normal y natural. Otros notaran un ambiente enrarecido. Si algo estamos notando es el apoyo de nuestra afición. No podemos pedir nada más. Si el equipo dio la cara y tuvo las ocasiones que tuvo fue por como apretó el Bernabéu. Ojalá tener la suerte de jugar en el Bernabéu. Todos los jugadores lo sienten igual".

Por último, Arbeloa dejó un par de 'recados' contra los árbitros. Primero no quiso entrar en confiar o no en el colectivo arbitral: "No se trata de confiar o desconfiar. Es lo que estamos viendo. Pasó el martes con la entrada a Mbappé, es difícil entender que no sea roja. Pasa hasta con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchas cosas. En España aún esperamos una explicación y debemos arreglarlo. Hay muchas dudas en todo este tipo de decisiones. Una semana entra el VAR, otra no. Yo me intento centrar en mi labor como entrenador". Después se mantuvo en sus opiniones en relación a las quejas sobre los trencillas del Barcelona: "No quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Ya hemos visto que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión está ahí y la mantengo, es lo que sigo viendo semana tras semana".