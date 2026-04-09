El hecho casi inédito que pueden protagonizar Real Madrid y Barcelona en la Champions League

Los pupilos de Arbeloa y Hansi Flick mordieron el polvo en la ida de cuartos de final. De quedar eliminados, sería la segunda que ni blancos ni culés están presentes en semis en las últimas 12 temporadas

Real Madrid y Barcelona tendrán que remar con la corriente en contra en sus respectivos encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los conjunto dirigidos por Álvaro Arbeloa y Hansi Flick partían con cierto favoritismo en sus partidos de ida de cuartos de Champions League ante Bayern de Múnich y Atlético de Madrid pero una vez concluido este primer envite, la situación es ciertamente diferente.

El Real Madrid se aferrará en la vuelta en Alemania al gol de Mbappé en el Santiago Bernabéu que sirvió para acortar diferencias en el marcador y dejar el electrónico en un no definitivo 1-2. El Barcelona por su parte tendrá que remontar no un gol, sino dos, los que le marcó este pasado miércoles el Atlético de Madrid en su visita al Camp Nou y que gracias a los tantos de Julián Álvarez y Sorloth llegará al Metropolitano con una interesante ventaja. En caso de quedar eliminados definitivamente la próxima semana, se produciría una situación casi inédita en las últimas 12 ediciones de la Champions League.

Real Madrid y Barcelona son casi fijos en semifinales de la Champions League

En las últimas 11 ediciones de la Champions League, el Real Madrid llegó a las semifinales en ocho ocasiones, superando esta penúltima ronda en cinco de ellas y siendo campeón en todas (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024). Que el Real Madrid se quede fuera de las semifinales de la Champions League es algo que ya sucedió el pasado curso cuando los blancos tuvieron que ver desde casa como PSG e Inter se metían en la final tras eliminar a Arsenal y Barcelona. Además, se produciría por segunda vez en estas últimas 12 ediciones, la situación de que el Real Madrid se perdiese dos semifinales consecutivas tras estar ausente en las de 2018/19 y la de la 2019/20.

El Barcelona sin embargo no ha sido tan habitual en la penúltima ronda de la Champions League en las últimas 11 ediciones de la máxima competición continental. Los culés solo alcanzaron esta ronda en dos ediciones (2014/15 y 2018/19). Los blaugranas se alzaron con el título de Champions League en la 2014/15 tras superar a la Juventus y en la 2018/19 se quedaron a las puertas de la final tras caer ante el Liverpool.

Unas semifinales de Champions League sin Real Madrid ni Barcelona

En las últimas 11 ediciones de la Champions League solo ha habido una en la que ni Real Madrid ni Barcelona no estuvieron en la penúltima ronda de la 'orejona'. Fue en la 2019/20 cuando las semifinales las completaron Bayern de Múnich y Lyon con el pase a la semifinal de los teutones y el PSG ante el Leipzig con la clasificación para el encuentro definitivo de los parisinos. Curiosamente, tanto Bayern de Múnich como PSG tienen serias posibilidades de volver a meterse en las semis si eliminan al citado Real Madrid y al Liverpool respectivamente.

Ver últimamente una semifinal de Champions League sin Real Madrid o Barcelona es algo casi inédito y en el caso de los blancos más ya que tal y como apuntábamos anteriormente, alcanzó esta ronda en ocho ocasiones. La próxima semana en el Allianz Arena y en el Metropolitanon se verá si se vuelve a repetir la historia de la 2019/20 aunque el representante español está asegurado por el enfrentamiento entre blancos y colchoneros.