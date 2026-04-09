Míchel no se fía del Real Madrid pese al tropiezo en Champions League

El técnico del Girona compareció este viernes en la previa del encuentro del próximo viernes y vaticinó un "partido de sufrimiento" ante los de Arbeloa

Se podría decir que el Girona visita el Santiago Bernabéu el próximo viernes en un momento complicado para el Real Madrid después de la derrota de esta misma semana ante el Bayern de Múnich. Podría verse como un momento idóneo ya que a río revuelto... ganancia de pescadores. Pero Míchel, hombre de fútbol, sabe que el Real Madrid, cuando está herido, es cuando más peligroso es y así lo declaró este jueves en sala de prensa.

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Míchel apostó por un encuentro de sufrimiento ante el Real Madrid y prefiere no mirar ni la clasificación ni los días de descanso de uno y otro equipo: "No miro ni la clasificación ni lo que un equipo tiene que jugar antes o después, o ha jugado antes o jugará después. Miro el partido y jugar en el Bernabéu nunca es fácil. Todo lo contrario. Lo normal es que sea un partido de sufrimiento y tenemos que ir con la sensación de que sufriremos mucho porque el Real Madrid lidera en la clasificación muchas cosas de ataque, de recuperación de balones, de tiro a portería... Es un equipo que puede ser, con el Barça, de los dos equipos contra los que es más difícil jugar".

Además Míchel se reiteró sobre la inexistencia de un momento bueno para jugar en el Bernabéu: "No hay momentos buenos para jugar en el Bernabéu. Lo que sí podemos hacer es tener controlado lo que podemos hacer nosotros, que es hacer un partidazo como equipo, ser capaces de tener una mentalidad top y de sufrir juntos y ser capaces de mirar hacia adelante cuando sea posible. Que sean capaces de presionar cuando sea posible. Que no estén parados en el partido. Que pasen cosas porque nosotros queremos que pasen cosas en el partido. Pero será muy difícil, muy complicado. No hay un buen momento para ir al Bernabéu. Es la realidad".

Míchel se moja sobre el tema de Mbappé

Míchel también fue cuestionado sobre las palabras de Arbeloa en torno al fútbol de Mbappé y el técnico catalán habló del partidazo del galo ante el Bayern de Múnich y también ante el Mallorca: "Bueno, es la exigencia de los mejores jugadores del mundo. Realmente, el otro día hizo un partidazo. Y en Mallorca, en los primeros 20 minutos, tiene dos ocasiones, genera muchísimo, es el máximo goleador de la Liga, es un jugador diferencial, quizá está entre los dos o tres mejores del mundo, con Harry Kane... Es muy difícil de parar, tiene muchos registros a nivel individual, a nivel de atacar los espacios... Bueno, es un jugador diferencial. Bueno, la exigencia, yo creo que estos jugadores conviven con ella y cada tres días saben que tienen un examen, pero son capaces de rendir con esa exigencia".

Por último Míchel informó de la última hora de la enfermería del Girona: "Ya sabéis la baja de Vanat para toda la temporada, lo único que resta, porque tiene una lesión en el isquio importante y no llegará. Son 8-10 semanas de baja y es una baja importante para nosotros, pero la realidad es que ya tenemos que pasar página porque no podemos hacer nada. Más o menos, Stuani está cogiendo una mejor versión después de tener dos lesiones importantes. Abel Ruiz también, y tenemos que continuar. Las ocho jornadas que quedan tenemos que jugar sin Vanat, que es una baja importante, pero tenemos que pensar en lo que tenemos por delante. Daley Blind continúa con molestias. Hoy ha hecho una parte del entrenamiento sin balón y tenemos que pensar para mañana si está para jugar o no. No es baja segura, pero es difícil que llegue al partido".