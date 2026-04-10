El Barcelona acelera para el Metropolitano: Marc Bernal aprieta, Pedri mejora y De Jong ya está listo

El FC Barcelona encara una semana decisiva con el duelo ante el Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. En ese escenario, el estado físico de la plantilla se ha convertido en un factor clave, con varios nombres propios marcando la actualidad: Marc Bernal, Frenkie de Jong y Pedri. Mientras preparan el duelo en LaLiga ante el RCD Espanyol

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega a al tramo final del calendario con exigencia máxima en LaLiga y la Champions League, lo que obliga a medir cada decisión en torno a la recuperación de efectivos.

Con el derbi barcelonés ante el Espanyol el sábado en Liga, y la vuelta de cuartos de final de Champions ante el Atlético de Madrid el martes, el preparador alemán tendrá que gestionar lo mejor posible a sus jugadores mientras queda pendiente de Marc Bernal, Pedri y De Jong.

Marc Bernal acelera, pero sigue en duda

La evolución de Marc Bernal es uno de los focos principales dentro del club. El centrocampista sufrió un esguince leve de tobillo que le dejó fuera del último duelo frente al Atleti, pero su recuperación avanza dentro de los plazos previstos.

El jugador ha seguido un plan específico basado en fisioterapia y trabajo individual sobre el césped. Aunque todavía no se ha reincorporado al grupo, las sensaciones son positivas y en el Barça existe optimismo moderado sobre su presencia en la convocatoria para el partido del Metropolitano.

Frenkie de Jong, listo tras más de un mes fuera

La gran noticia para el cuerpo técnico es la recuperación total de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés ha completado el último entrenamiento con normalidad tras superar una lesión en el bíceps femoral que lo ha mantenido fuera durante más de seis semanas.

Su regreso llega en el momento más exigente del curso. La previsión del cuerpo técnico pasa por introducirlo progresivamente, con posible participación ante el Espanyol y mayor protagonismo frente al Atlético, incluso con opciones de titularidad en Champions, en función del ritmo competitivo.

Pedri, sin problemas físicos

En paralelo, Pedri ha disipado cualquier duda física. El centrocampista canario se entrenó con normalidad tras unas molestias que obligaron a su sustitución en Champions, confirmándose que se trataba únicamente de fatiga.

Aun así, el cuerpo técnico no descarta gestionar su carga de minutos en el derbi para priorizar su presencia en plenas condiciones en el duelo europeo. La idea es clara: llegar al Metropolitano con el centro del campo en su mejor versión.

Un centro del campo en reconstrucción para la gesta

El Barça ha ido recuperando piezas en un momento crítico de la temporada. Durante semanas, las bajas en la medular han condicionado tanto el rendimiento como las rotaciones del equipo. Ahora, con De Jong disponible, Pedri en condiciones y Bernal apurando plazos, Flick empieza a recuperar margen de maniobra.

El partido ante el Atlético no es uno más. El conjunto azulgrana necesita remontar una diferencia de dos goles en campo rival, cuando los colchoneros ya fueron su verdugo en la Copa del Rey. Toda una gesta que quiere acometer el Barça.