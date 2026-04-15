Ruggeri crece en el Atlético de Madrid con Simeone como gran valedor

El defensor del Atlético de Madrid consiguió frenar a Lamine Yamal y se ganó el cariño de la afición rojiblanca y del público italiano

El Atlético de Madrid ha alcanzado las semifinales de la UEFA Champions League tras haber eliminado al Barcelona de Hansi Flick. El conjunto rojiblanco vuelve a apear de una competición al conjunto culé y lo hace con solvencia. En la eliminatoria brilló la figura de Ruggeri, que crece en el Atlético de Madrid siendo Simeone su gran sucesor. El italiano no comenzó con muy buen pie su andadura en el conjunto colchonero, pero a base de trabajo y esfuerzo se ha ganado la confianza de Simeone y la aprobación de la grada del Metropolitano.

Ruggeri brilla en el Atlético de Madrid

Sin querer llamar mucho la atención, Ruggeri brilló en los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona firmando dos partidos redondos. En ambos casos, al italiano le tocó 'bailar con la más fea', Lamine Yamal, al que logró frenar. El trabajo silencioso del lateral fue recompensado por Simeone que, esta vez, parece haber encontrado la pieza perfecta para el lateral izquierdo, una demarcación que ha traído mil dolores de cabeza al técnico argentino. "Matteo, desde marcar a Yamal, que es un futbolista extraordinario y que es necesario tener uno o dos siempre dándole vuelta para sacarle tiempo, y, obviamente, que te genere menos situaciones de ataque como la suele generar, porque es buenísimo", resaltaba Simeone sobre el esfuerzo de Ruggeri para frenar a Lamine Yamal.

Ruggeri espera la llamada de Italia

La exhibición del italiano no ha pasado desapercibido en Europa, especialmente en su país, Italia, dónde consideran al lateral izquierdo una pieza a tener en cuenta para el combinado nacional italiano. Italia se ha quedado fuera del próximo Mundial y Ruggeri aún no sabe lo que es enfundarse la camiseta de la 'Azurra', a pesar de ser uno de los nombres propios del Atlético de Madrid esta temporada. "Italia no lo convoca, pero Yamal choca con él: el boom de Ruggeri, ídolo del Atlético y de los bares en Madrid", tituló en su portada digital el periódico deportivo con más tirada nacional, la Gazzetta dello Sport. Preguntado por su ausencia en las convocatorias de Gennaro Gatusso, Ruggeri afirmó que la selección nacional es su gran objetivo y que trabaja día a día para poder defender los colores de Italia próximamente. "La selección nacional llega como consecuencia. Intento entrenar y mejorar para alcanzarla", declaró el futbolista del Atlético de Madrid que, en su primera temporada, ha logrado meterse a la afición del conjunto colchonero en el bolsillo.