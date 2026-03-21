Un palo para Ruggeri pese a su buen momento en el Atlético de Madrid

El lateral zurdo estaba en las quinielas como una de las posibles sorpresas en la lista de Gattuso para la repesca que Italia afrontará en este parón en busca de un billete para el Mundial, cuyo sueño se aleja casi definitivamente para el rojiblanco

Como en cada parón internacional, el Atlético de Madrid verá marcharse la próxima semana a un gran número de jugadores con sus respectivas selecciones, hasta en 12 en total, seis de ellos con Argentina. Pero entre los mismos, además de la destacada ausencia de Le Normad con España, no se encontrará finalmente Matteo Ruggeri, que estaba haciendo méritos para ser una de las sorpresas en la lista de Gennaro Gattuso para la decisiva repesca del Mundial, donde la 'Azzurra' se medirá primero a Irlanda del Norte y luego, si logra vencer, al ganador del Gales - Bosnia.

Ruggeri, de menos a más en el Metropolitano

El defensor transalpino no fue uno de esos fichajes de relumbrón que ilusionasen al aficionado rojiblanco. Pero tras un necesario periodo de adaptación, ha sabido ganarse la confianza de Diego Simeone y se ha convertido en un fijo en los planes del técnico argentino. Y eso que comenzó ofreciendo algunas dudas, especulándose incluso con su salida en enero, aunque su rendimiento ha ido claramente a más.

Tras desembarcar en verano procedente de la Atalanta, a cambio de 17 millones de euros, Ruggeri arrancó el curso alternando titularidades y suplencias. Pero en las últimas 12 jornadas de LaLiga ha partido de inicio en 9 de ellas, siendo solo reservado para partir también de inicio en los partidos decisivos de la Copa del Rey y las eliminatorias de Champions, como esta misma semana frente al Tottenham.

Los números de Ruggeri en el Atlético de Madrid

En total, el defensor transalpino suma ya 2.523 minutos repartidos en 35 encuentros, en los que ha firmado además seis asistencias. A sus 23 años, no tiene dudas de que esta experiencia, la primera que vive lejos de su país, ha supuesto un salto en su carrera y albergaba la esperanza de poder dar el salto al absoluta de su país, después de haber sido internacional en todas las categorías inferiores hasta la sub 21, si bien tendrá que seguir esperando.

Spalletti sí contó con él, pero Gattuso se ha olvidado

Hace justo un año, en marzo del pasado año, ya estuvo a punto de estrenarse con Italia. Luciano Spalletti lo convocó para los cuartos de final de la UEFA Nations League ante Alemania. Pero no llegó a debutar y desde la llegada de Gattuso no ha vuelto a recibir una llamada.

Los dos laterales que le ganan la partida a Ruggeri

En su lugar, el que fuese entrenador del valencia ha llamado a filas a su habitual titular, Federico Dimarco, del Inter de Milán, y ha recurrido además a Andrea Cambiaso, de la Juventus, con lo que Ruggeri dice prácticamente adiós a su sueño de representar a Italia en el próximo Mundial, algo que todavía no han asegurado los transalpinos.

El resto de internacionales rojiblancos

Así, el Atlético de Madrid cruzará los dedos para que regresen sin problemas físicos los 12 internacionales convocados, entre ellos los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nico González, y Giuliano Simeone, que afrontará con la 'Albiceleste' un amistos frente a Nicaragua el día 31 tras la polémica suspensión de la 'Finalissima'. Además, Baena y Marcos Llorente han sido citados por España para el doble compromiso frente a Sergio y Egipto, completando la nómina Sorloth con Noruega, Giménez con Uruguay, Hancko con Eslovaquia y Obed Vargas, que se estrena con México.