La Roma, tras intentarlo con Raspadori, tantea el fichaje de Ruggeri con un dubitativo Atlético de Madrid

La Roma vuelve a poner el ojo en el Atlético de Madrid y muestra interés por el fichaje de Ruggeri de cara al siguiente mercado de fichajes. En el conjunto colchonero tantean su venta y utilizarán la misma dinámica que con Raspadori

El Atlético de Madrid se ha convertido en el agitador perfecto del mercado de fichajes. Desde la llegada de Mateu Alemany, los rojiblancos han puesto patas arriba el periodo de traspasos, siendo el equipo español que más se mueve, especialmente en este último mercado de fichajes de enero. Hasta 4 salidas han sido protagonistas en el cuadro colchonero. Raspadori, Gallagher, Carlos Martín y Javi Galán han salido en busca de minutos fuera del Atlético de Madrid, que por si fuera poco, sigue colocando jugadores en el escaparate del fútbol europeo. El último en colocarse en la rampa de salida es Ruggeri. El defensa italiano, según informan desde Italia, es uno de los grandes intereses de la Roma, que tras intentarlo con Raspadori, tantea el fichaje de Ruggeri, aunque no para este mercado de fichajes.

La Roma tantea el fichaje de Ruggeri

El perfil del italiano coincide con lo que la Roma está buscando para reforzar el lateral izquierdo. En su primera temporada en España, el defensor no ha terminado de encajar como se esperaba en los planes de Simeone, siendo un futbolista que, a pesar de haber formado parte del once inicial con regularidad, también se ha visto relegado al banquillo en varias ocasiones, apostando Simeone por Hancko. Su paso por Italia, por la Atalanta, maravilló a los aficionados del fútbol italiano, en especial a la dirección deportiva de la Roma que cree que podría volver a ver brillar a Rugerri en Italia vistiendo la camiseta del cuadro capitolino. El lateral apenas se ha pronunciado acerca del futuro ya que llegó al Atlético de Madrid en verano, siendo uno de los muchos refuerzos del cuadro colchonero en el mercado de fichajes. pero al igual que Raspadori, su fútbol y rendimiento no terminan de cuajar en el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid, sin prisas con Rugeri

Desde el club madrileño no ven con malos ojos una salida del italiano, siempre y cuando la oferta que presente la Roma, de cara al siguiente mercado de fichajes como ya hemos señalado, mejore la que hizo el Atlético de Madrid a la Atalanta para hacerse con su fichaje, mismo método que usaron para vender a Raspadori, según informa Rubén Uría. De momento, los movimientos para la contratación del italiano son muy leves y sin apenas fuerza ya que el Atlético de Madrid no se sentará a hablar seriamente de su venta hasta que no llegue el momento oportuno. Lo que sí corre prisa es la llegada de algún futbolista para solapar las ventas de este mercado.